Mavi gezegen hangisi? Mavi gezegen olarak bilinen gezenin adı nedir?

Masmavi rengi ile görenleri kendine hayran bırakan bir gezegen keşfedilmiş ve üzerinde uzun yıllar boyunca çalışmalar yapılmaya devam edilmektedir. Güneş'e uzaklık bakımından sekizinci ve son sırada olan bu gezegen bütün sırları ile beraber keşfe açıktır. Dünya'dan yaklaşık olarak 57 kat daha büyük olan bu gezegen mavi rengi ile "Mavi Gezegen" adını almıştır.

MAVİ GEZEGEN HANGİSİ?

İsmini Roma mitolojisindeki deniz tanrısından alan bir gezegen vardır ve onun ismi Neptün'dür. Gezegenin renkleri, suyun renklerine benzer olduğu için mavi ismini almıştır. Neptün masmavi rengi ile görenleri kendine hayran bırakmaktadır. Güneş Sistemi'nde bulunan gezegenler arasında hacimsel büyüklük olarak Uranüs'ten sonra dördüncü gezegendir. Güneş'e oldukça uzak olduğu için buz gezegeni olarak da adlandırılmaktadır.

NEPTÜN GEZEGENİ ÖZELLİKLERİ

Neptün gezegeninin özellikleri şu şekildedir: