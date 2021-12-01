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Giriş Tarihi: 1.12.2021 11:46 Son Güncelleme: 1.12.2021 11:46

Mavi gezegen hangisi? Mavi gezegen olarak bilinen gezenin adı nedir?

Mavi gezegen hangisi? Mavi gezegen olarak bilinen gezenin adı nedir?

Gezegenler her zaman sırları ile beraber keşfedilmeyi bekleyen büyük bir bilgi okyanusu olarak tabir edilmektedir. Her yüzyılda yeni teknolojilerle beraber yepyeni bilgiler keşfedilmiş ve bu bilgiler ışığında mavi gezegen olarak adlandırılan bir gezegen açığa çıkmıştır. Mavi gezegen olarak bilinen gezenin adı nedir? Mavi gezegen hangisi? İşte tüm bilgiler…

Masmavi rengi ile görenleri kendine hayran bırakan bir gezegen keşfedilmiş ve üzerinde uzun yıllar boyunca çalışmalar yapılmaya devam edilmektedir. Güneş'e uzaklık bakımından sekizinci ve son sırada olan bu gezegen bütün sırları ile beraber keşfe açıktır. Dünya'dan yaklaşık olarak 57 kat daha büyük olan bu gezegen mavi rengi ile "Mavi Gezegen" adını almıştır.

MAVİ GEZEGEN HANGİSİ?

İsmini Roma mitolojisindeki deniz tanrısından alan bir gezegen vardır ve onun ismi Neptün'dür. Gezegenin renkleri, suyun renklerine benzer olduğu için mavi ismini almıştır. Neptün masmavi rengi ile görenleri kendine hayran bırakmaktadır. Güneş Sistemi'nde bulunan gezegenler arasında hacimsel büyüklük olarak Uranüs'ten sonra dördüncü gezegendir. Güneş'e oldukça uzak olduğu için buz gezegeni olarak da adlandırılmaktadır.

NEPTÜN GEZEGENİ ÖZELLİKLERİ

Neptün gezegeninin özellikleri şu şekildedir:

  • Güneş'e en uzak olan gezegendir.
  • Bir yıl 165 Dünya yılı sürer.
  • Neptün adını, Roma mitolojisindeki deniz tanrısından alır.
  • 6 tane zayıf halkası bulunmaktadır.
  • Çıplak gözle görülemez. 1846 yılında matematiksel tahminler kullanılarak keşfedilmiştir.
  • Kendi ekseni etrafında hızlı dönen bir gezegendir. 1 gün 16 saat sürer.
  • Neptün'ün atmosferi; metan, hidrojen ve helyumdan oluşur.
  • Ortalama yüzey sıcaklığı -214 ° C'dir.
  • Neptün gezegeninin 14 uydusu bulunmaktadır.
  • Neptün'ün en büyük uydusu Triton, Neptün'ün keşfedilmesinden sadece 17 gün sonra keşfedildi.

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