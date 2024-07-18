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Giriş Tarihi: 18.7.2024 14:39 Son Güncelleme: 18.7.2024 14:40

Mavi Mağara Nerede, Hangi İlçede? Antalya Mavi Mağara Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Türkiye’nin gezilip görülmesi gereken pek çok tarihi ve doğal harikası bulunur. Bu yerlerden biri de Mavi Mağara’dır. Jeolojik dönemlerden bu zamana kadar aşındırma ile oluşmuş doğal bir yapı olan bu mağara, adını suda bulunan alglerden alır. Nefes kesici atmosferi ile ziyaretçileri kendine hayran bırakan Mavi Mağara nerede, hangi ilçede, Antalya Mavi Mağara yol tarifi ile nasıl gidilir sorularının yanıtı da ilgi ile takip edilir.

Mavi Mağara Nerede, Hangi İlçede? Antalya Mavi Mağara Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Mavi Mağara'da denizin 1 metre altında yer alan bitkiler, mavi rengi oluşturur ve bu durum mağaranın adının alınmasını sağlar. Özellikle güneş ışığı eşliğinde manzaranın tadını çıkarmak için gidilmesi gereken yerlerden biridir. Yolu Antalya'ya düşenler Mavi Mağara nerede, hangi ilçede, Antalya Mavi Mağara yol tarifi ile nasıl gidilir sorularının yanıtlarını öğrenmelidir.

MAVİ MAĞARA NEREDE, HANGİ İLÇEDE YER ALIR?


Mavi Mağara, Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alır. Kaş'ın güneyinde bulunan ve parlak maviliği ile göz kamaştıran doğal bir alan olarak bilinir. Kaş ilçesinin merkezine yaklaşık olarak 20 km uzaklıkta yer alır. Ayrıca Antalya'nın ünlü Kaputaş Plajı'na ise 600 metre kadar uzaklıkta yer alır. Mağaranın giriş kısmında güneş ışınları yansıma ve kırılmalar yapar. Bu durum da mavinin her tonunun görülmesine olanak tanır.

ANTALYA MAVİ MAĞARA YOL TARİFİ İLE NASIL GİDİLİR?

Mavi Mağara'ya yürüyerek bir ulaşım sağlanması mümkün değildir. Bu bölgeye yalnızca tekneler ile ulaşım sağlanabilir. Ayrıca bölgede dalış yapmak isteyen pek çok misafiri Kabak Koyu ile birlikte ağırlayan bir yerdir.
Mavi Mağara'ya ulaşım yalnızca deniz üzerinden gerçekleşir. Bunun için mağarayı tekne turları rehberliğinde ziyaret etmek mümkündür. Dileyen ziyaretçiler tekne kiralayarak mağaraya ulaşım sağlayabilir. Tekneler ile mağaraya ulaşım yaklaşık olarak 45 dakika sürer. Mağara içerisinde ise 15 dakikalık bir gezinti yapılır. Aynı zamanda bölgeye kano ile de ulaşım sağlamak mümkündür. Yalnız bunun için profesyonel ekipmanların sağlanması gerekir.

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Mavi Mağara Nerede, Hangi İlçede? Antalya Mavi Mağara Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?
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