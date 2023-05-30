Mavi Renk Nasıl Elde Edilir? Akrilik ve Yağlı Boyada Mavi Renk Hangi Renklerin Karışımıdır?

Mavi rengin ilişkili olduğu kavramların başında, sakinlik, barış ve huzur gelir. Yüzyıllardır insanlar mavi rengi, pozitif ve sağlıklı bir zihin ile ilişkilendirmişlerdir. Yapılan birçok bilimsel çalışma, mavinin bu duyguları insan beynine aktarmada başarılı olduğunu göstermiştir. Araştırmalara göre sadece soğuk tonlu bir maviye bakmanın bile, rahatlamayı ve huzur bulmayı teşvik eden çeşitli kimyasalların üretimini harekete geçirdiğini göstermektedir. Mavi renk ile birlikte sahip olunan bir diğer güçlü pozitif etki ise, kendini doğru bir şekilde ifade etme ve tutarlılıktır. Koyu ve yoğun mavi tonları ise, güven duygusunu telkin eder.

Mavi Renk Nasıl Elde Edilir?

Mavinin, koyu, açık, soğuk tonlular ve sıcak tonlular olmak üzere birbirinden farklı birçok çeşidi vardır. Bu rengin ton skalası çok zengindir ve liste uzayıp gidebilir. Bu nedenle hangi iki rengin maviyi ortaya çıkardığını ve çeşitli farklı tonlarının nasıl yapıldığını öğrenmek önemlidir.

Mavi birincil renktir, bu nedenle karıştırarak yapmak için iki rengi birleştirmeye gerek yoktur. Fakat, bu rengi değiştirmek ve üzerinde biraz oynamak için karıştırılabilecek iki renk vardır. Gerçeğe yakın temel bir mavi renk oluşturduktan sonra, amaçlanan herhangi bir mavi tonu denenmeye başlanabilir.

Orijinal bir mavi oluşturmak için gereken iki renk, camgöbeği (yeşilimsi mavi) ve macentadır (morumsu kırmızı). Bu ikisini karıştırdıktan sonra, farklı mavi tonları yaratmayı deneyebilirsiniz. Resim yaparken okyanusu veya gökyüzünü boyamak için kullanılabilir. Ayrıca boya oranları ayarlanarak kobalt, turkuaz ve akuamarin gibi renkler oluşturulabilir.

Örneğin ultramarin mavisini ve kovalt mavisini beyazla karıştırarak iki farklı mavi tonu yapılabilir. Ultramarin ve beyaz ile yapılan karışım sonucunda, kobaltınkine göre biraz daha koyu mavi bir renge ulaşılır. Bu açık mavi renkler, turuncu ile karıştırılırsa sıcak tonlu bir renk ortaya çıkar. Ultramarin mavisi, sıcak bir açık mavi meydana getirir ve biraz mora benzer. Kobalt mavisi ise, su yeşilini anımsatan soğuk tonlu bir açık mavi renk üretir.

Açık Mavi Nasıl Elde Edilir?

Karıştırma yoluyla oluşturulan maviyi yumuşatmak çok kolay bir işlemdir. Beyaz boya oranını artırmak, karıştırılan maviyi açık tonlara dönüştürmeyi sağlayan en basit ve en bilinen yoludur.

Ultramarin mavisini beyaz ile açmak, peygamber çiçeği mavisinin güzel bir örneğini meydana getirir. Daha fazla beyaz boya dahil etmek sıcak tonlara sahip olmayı sağlar. Parlak ve açık bir mavi için, kobalt mavisi beyaz ile karıştırılmalıdır.

Koyu mavi bir rengi yumuşatmanın en işe yarar ve az bilinen yolu ise, biraz sarı veya açık yeşil eklemektir. Peki, mavi ve yeşil renk birleştirildiğinde ortaya ne renk çıkar? Cevap mavinin daha açık bir tonudur! Eğer bu yöntem denenmek isteniyorsa, sıcak tonlu ve açık bir mavi elde edilebilir.

Koyu Mavi Nasıl Yapılır?