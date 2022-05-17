Mavi Yaka Nedir? Mavi Yakalı Ne Demek, Kime Denir Ve Ne İş Yapar?

Beyaz yaka ve mavi yaka terimleri iş dünyasını ikiye ayıran önemli bir terimdir. Sarı yaka tabiri de kimi zaman kullanılsa da bilinen tercihler arasında değildir. Kısaca ifade edilecek olunursa masa başı çalışanlara beyaz yakalı denirken saha çalışanlarına mavi yakalı denir. Peki, mavi yaka nedir? Hangi meslekleri ifade eder? İş dünyasında önemli bir ifade olan bu terimler hakkında her şeyi yazımızda bulabilirsiniz.

Mavi Yaka Nedir?

Mavi yaka kol gücüne dayalı saha işleri yapılan meslekleri kapsar. Kısacası masa başı iş değil ağır iş gücü isteyen, iş koşullarına göre üzeri kirlenebilen, işçi sınıfında yer alan meslekler mavi yaka grubu olarak ayrılır. Genellikle teknik meslek liselerinden mezun olan kişiler, elektrik, tekstil, sanayi, otomotiv fabrikaları gibi işçiler ile maden çalışanları inşaat işçileri ve kaynakçılık, tamircilik gibi meslekler de mavi yaka sınıfına dahildir.

Mavi yaka çalışanları çoğunlukla hatta zaruri olarak üniforma giymektedirler. Beyaz yakalı çalışanlar genellikle beyaz önlük giyebilirken mavi yakalılarda bu durum söz konusu değildir. Yaka terimlerinin tarihi ise 1930'lu yıllara dayanmaktadır. Türkiye'de ise ilk defa 1990 yılında bir çeviri kitabında kullanılmıştır. Masa başı çalışanların diğer iş gruplarından ayrılması amacıyla literatüre kazandırılan beyaz yaka teriminden sonra sanayi devriminin gerçekleştirilmesiyle tüm meslek grupları renklere ayrılmıştır. Mavi yaka terimi ise bu durumun sonrasında yaygınlaşmıştır.

Beyaz Yaka Mavi Yaka Nedir?

Tüm mesleklerin uluslararası bir ayrımı bulunmaktadır. Bunlar temelde beyaz ve mavi olarak ikiye ayrılır. Beyaz yaka çalışanları daha çok kol gücüne dayalı olmayan işçilik istemeyen mesleklerdir. Kısacası ofis çalışanları, evden çalışanlar, freelancerlar beyaz yakalı çalışan sınıfına dahil olurlar.

Meslek örneği verecek olursak; İnsan kaynakları, halkla ilişkiler ve reklamcılık sektörü, pazarlama, yönetim, araştırma ve geliştirme çalışanları, satış gibi departmanlar ya da doktor, hemşire, eczacı, laboratuvar sorumlusu gibi alanlarda görev yapanlar beyaz yakalı olarak nitelendirilirler. Mavi yaka ise işçilik isteyen mesleklerdir. Örneğin fabrika çalışanları bu sınıfa dahildir.

Kısa tabirle iş kıyafeti giymek zorunda olunan meslekler mavi yaka mesleği olarak tanımlanabilir. Meslek örneği verecek olursak, çaycılık, aşçılık, temizlikçilik, bedensel güç isteyen fabrika departmanları mavi yaka sınıfına girerler. Arama motorlarında sıkça sorulan Mavi yakalı ne demek? Sorusunun cevabını da böylelikle yanıtlamış olalım. Bu tür mesleklerde çalışan kişilere mavi yakalı tabiri kullanılmaktadır.