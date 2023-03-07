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Giriş Tarihi: 7.3.2023 13:18 Son Güncelleme: 7.3.2023 13:18

Max Ne Demek? İngilizce Max Neyin Kısaltması, Türkçesi Ne Anlama Gelir?

Max ne demek sorusunun yanıtını birçok kişi merak ediyor. İngilizce bir kelime olan ama Türkçe’de de sıklıkla karşımıza çıkan max ne anlama gelir biliyor musunuz? Günlük konuşma dilimize farklı dillerden birçok kelime geçiyor. Bu kelimelerin bazıları Türkçeleşirken bazıları ise olduğu haliyle kullanılıyor. Peki max neyin kısaltması, maximum ne demek? İşte sorularınızın yanıtı!

Max Ne Demek? İngilizce Max Neyin Kısaltması, Türkçesi Ne Anlama Gelir?

Max kelimesi sosyal medyada ya da günlük konuşmalarımızda sıklıkla karşımıza çıkan bir kelime olmaya başladı. Peki max neyin kısaltması, max ne demek biliyor musunuz? Maximum kelimesinin kısaltması olan max kelimesi ya da uzun haliyle maximum ne demek? Max ne anlama gelir bilmiyorsanız ve bu sorunun yanıtını arıyorsanız işte max kelimesi ile ilgili merak ettikleriniz!

Max Ne Demek, Max Neyin Kısaltması?

Max kelimesi ya da Türkçe haliyle maks kelimesi maximum kelimesinin kısaltılmış halidir. Son dönemlerde özellikle sosyal medyada sıklıkla kullanması sebebiyle daha çok merak edilmeye başlanmıştır. Max, maximum ya da Türkçe haliyle maks ve maksimum kelimelerinin hepsi aynı anlama gelmektedir.

Maximum Ne Demek?

TDK maksimum kelimesini "Değişebilen bir niceliğin varabileceği en yüksek olan (sınır), maksimal, azami." olarak tanımlamıştır. Azami, en yüksek, üst sınır gibi anlamalara gelen maximum kelimesinin kısaltması da max'dır. Günlük konuşma dilinde de sıklıkla bu haliyle kullanılır. Birçok kişi max ya da uzun haliyle maximum kelimesinin aslının İngilizce olduğunu düşünebilir. Aslında max ya da maximum kelimesinin asıl kökeni Fransızcadır.

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Max Ne Demek? İngilizce Max Neyin Kısaltması, Türkçesi Ne Anlama Gelir?
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