Maya Uygarlığı Tarihi, Önemi ve Özellikleri - Maya Uygarlığı Nerede Yaşadı, Kim Yok Etti?

Maya Uygarlığı tarihi yaşanıp bittikten sonra bile aynı coğrafyada hala korunmakta olup modern dünyada da edebiyat ve sinema gibi pek çok sektör içinde yaşatılmaya devam etmiştir. Orta Amerika'da özellikle Meksika civarında yerleşmiş olan Maya Uygarlığı tarihi, önemi ve özellikleri bakımından çoğu kişinin ilgisini çekmektedir. Peki ya dünyaya kültürel ve bilimsel anlamda çok büyük katkılarda bulunmuş Maya Uygarlığı nerede yaşadı ve kim yok etti?

Maya Uygarlığı Tarihi

Mayalar ilk olarak Güney ve Kuzey Amerika'nın kesişim noktalarından Guatemala, Honduras, Belize ve Meksika bölgelerinde görülmeye başlanmışlardır. M.Ö 2000'li senelere kadar uzayan bir geçmişe sahip olan uygarlık pek çok farklı dönemde incelenebilir.

Erken Dönem Maya Uygarlığı: M.Ö 2000'li yıllarda ilk defa Orta Amerika'da Mayalar görülür. İlk görüldükleri erken dönemde tarım, matematik, takvim gibi bilimsel ve kültürel konularda adımlar attılar. Klasik Dönemde Maya Uygarlığı: M.S 250-900 arasına denk gelen bu zaman diliminde Maya Uygarlığı zirvededir. Bu dönemde Orta Amerika'da büyük şehirler ve yapılar inşa edildi. Mayalar sanat, yazı, matematik, astronomi, ticaret gibi alanlarda ilerleme sağlamaya devam etti. Maya Uygarlığının Çöküş Dönemi: M.S 900'lü yıllarda Maya Uygarlığının büyük şehirleri göç vermeye başladı. Bu göçlerin nedeni hala tartışılsa da iklim değişiklikleri, savaşlar, nüfus yoğunluğu ve kaynak tükenmesi öne sürülen temel sebeplerdir. Sonraki Dönem ve Modern Dönem: Büyük Maya göçlerinden sonra Orta Amerika'da yeni Maya Krallıkları oluştu fakat bu parçalanmış krallıklar bir siyasi birlik sağlayamadılar. Modern dönemde ise Maya kültürü ve dili bu coğrafyada hala yaşamakta olup geleneksel Maya dini ritüelleri ve gelenekleri hala pek çok topluluk tarafından yaşatılmaktadır.

Maya Uygarlığı Önemi ve Özellikleri

Maya uygarlığı dünya tarihine oldukça büyük katkılarda bulunmuş önemli bir uygarlıktır. Orta Amerika'da 2000 yıla yakın bir siyasi varlık gösteren Mayalar dünya tarihini kökten değiştirecek gelişmeleri ortaya koydular.

Mayaların oluşturduğu uygarlık pek çok çeşitli özelliğe sahipti. Genel olarak matematik ve astronomi gelişmeleri, yazı sistemi, sanat ve mimarlık, ticaret ve ekonomi, çevresel bilinç, dini ritüeller ve tüm bunlardan sağlanan devasa kültürel miras, Maya Uygarlığını tüm uygarlıklar arasında öne çıkartan özelliklerden bazılarıdır.

Maya Uygarlığı Nerede Yaşadı?

Maya Uygarlığı, Orta Amerika'nın pek çok farklı bölgesinde yaşamıştır. Bu bölgelerde büyük şehirler kuran Maya Uygarlığı'nın yerleşik olduğu esas bölgeler aşağıda sıralanmıştır:

Meksika

Guatemala

Belize

Honduras

Maya Uygarlığını Kim Yok Etti?

Maya Uygarlığının çökmesindeki esas neden hala kesin olarak bilinmemektedir ve bu konu tarihçiler arasında günümüzde de birçok tartışmaya konu olmaktadır.

Tarihi belgelere bakıldığı zaman Maya Uygarlığı'nın çöküşü, birden fazla faktörün birleşmesi ile meydana gelmiş gibi gözükmektedir. Bu nedenle herhangi bir kavmin ya da devletin Maya Uygarlığına son verdiğini söylemek mümkün değildir.