Halk arasında sıkça kullanılan kelimelerin bazıları gerek konuşurken gerek yazarken ara sıra yanlışlar yapılmaktadır. Maydanoz kelimesi de bahsi geçen kelimelerden biridir. Hal böyle olunca yazım yanlışları konusunda maydanoz nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı maydanoz mu maydonoz mu sorularını dikkat çekmektedir.

Maydanoz Nasıl Yazılır?

Bir yeşillik bitkisi türü olan maydanozun doğru yazım şekli 'maydanoz' şeklinde olmalıdır. Halk arasında pek çok kimse maydonoz olarak bilmektedir ancak bu yazım şekli yanlış kabul edilmektedir. Doğrusu maydanozdur. Bir cümle içinde maydonoz şeklinde yazım varsa bu yanlış yazılış olarak geçmektedir.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Maydanoz Mu Maydonoz Mu?

Türk Dil Kurumu sözlüklerine baktığımız zaman maydanozun doğru yazılış biçimin 'maydanoz' şeklinde doğru kabul edildiğini görmekteyiz. TDK'ye göre maydonoz, maydonaz şeklinde yazılışlar hatalı yani yanlış, maydanoz şeklinde yazım ise doğrudur. Doğru ve yanlış yazım türünün cümle içinde kullanım örnekleri ise şunlardır;

Doğru yazım; '' Pazardan aldığım maydanozlar markettekilere göre daha canlı ve yeşil çıktı.''

Yanlış yazım; '' sandviçlerin içine maydonoz ve domates koymayın lütfen.''