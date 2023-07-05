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Haberler Eğitim Haberleri Maydanozgillerden Olan Bitkiler - Maydanozgiller Nelerdir, Hangi Bitkiler Bu Gruba Girer?
Giriş Tarihi: 5.7.2023 11:53 Son Güncelleme: 5.7.2023 11:53

Maydanozgillerden Olan Bitkiler - Maydanozgiller Nelerdir, Hangi Bitkiler Bu Gruba Girer?

Maydanozgillerden olan bitkiler hangileri?” sorusunu cevaplayan Apiaceae familyası üyelerinin bir kısmı yaygın olarak bilinir. Bununla beraber “Maydanozgiller nelerdir?” diyen kişilere cevap olan ve ismi pek bilinmeyen bitkilerin de mevcut olduğu söylenmelidir. Dolayısıyla bu familyanın öne çıkan üyeleri sıralandıktan sonra maydanozgillerden bir bitki bulmaca cevabı konusu da ayrı bir başlıkta ele alınmalıdır.

Maydanozgillerden Olan Bitkiler - Maydanozgiller Nelerdir, Hangi Bitkiler Bu Gruba Girer?

Apiales takımına bağlı olan Apiaceae familyasına yönelik olarak "Maydanozgillerden olan bitkiler hangileri?" sorusunun ortaya çıktığı görülür. Bu sorunun yanıtlanmasıyla birlikte "Maydanozgiller nelerdir?" diyen pek çok kişinin öğrenmeye çalıştığı bitki türlerine değinilmiş olacaktır. Maydanozgillerden bir bitki bulmaca cevabı ele alındığında ise bu familyanın içerdiği üyelere daha fazla örnek sunulabilir.

Maydanozgillerden Olan Bitkiler Hangileri?

Maydanozgiller bitki biliminde belli başlı üyeleri içeren bir familya adıdır. Bu familyanın çiçekleri şemsiye biçimindeki ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden olan bitkileri kapsadığı bilinir. Maydanozgiller familyasının bilimsel adı ise Apiaceae olarak belirtilebilir. Bu familyanın bağlı olduğu takım ise Apiales olarak adlandırılır. Damarlı bitkiler bölümüne dahil olan maydanozgiller familyasının üyeleri birden fazladır. Bu nedenle "Maydanozgiller nelerdir?" diyenler için incelenen familyanın yaygın olarak bilinen üyeleri sıralanabilir. Pek çok kişi tarafından araştırılan maydanozgiller familyasının kapsadığı bitkilerin öne çıkanları aşağıdaki gibidir:

  • Maydanoz, dereotu
  • Kereviz, anason
  • Kimyon, rezene
  • Boğadikeni, havuç
  • Yabani havuç, çemen
  • Çavşır, çakırdiken
  • Çadıruşağı, kişniş
  • Şeytantersi, baldıran

Maydanozgillerden Bir Bitki Bulmaca Cevabı Nedir?

Maydanozgiller familyasına ait olan pek çok bitki türü mevcuttur. Dolayısıyla bulmaca çözerken "maydanozgillerden bir bitki" ifadesiyle karşılaşan kişiler, yanıtın ne olduğunu harf sayısına göre tahmin edebilir. Bu bağlamda harf sayılarına göre maydanozgillerden bir bitki sorusuna yanıt olarak yazılabilen sözcükler aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

  • 5 harfli yanıtlar: çemen, kılır
  • 6 harfli yanıtlar: çavşır, kişniş, anason, rezene, kimyon, nardin
  • 7 harfli yanıtlar: dereotu, kereviz
  • 8 harfli yanıtlar: baldıran, maydanoz
  • 9 harfli yanıtlar: horozgözü, selam otu, melek otu
  • 10 harfli yanıtlar: çadıruşağı
  • 11 harfli yanıtlar: çobantarağı, su rezenesi
  • 12 harfli yanıtlar: yabani havuç, yaban havucu, su baldıranı
  • 13 harfli yanıtlar: tavşancıl otu
  • 14 harfli yanıtlar: eşek maydanozu, deniz rezenesi
  • 15 harfli yanıtlar: Frenk maydanozu

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Maydanozgillerden Olan Bitkiler - Maydanozgiller Nelerdir, Hangi Bitkiler Bu Gruba Girer?
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