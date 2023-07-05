Maydanozgillerden Olan Bitkiler - Maydanozgiller Nelerdir, Hangi Bitkiler Bu Gruba Girer?

Apiales takımına bağlı olan Apiaceae familyasına yönelik olarak "Maydanozgillerden olan bitkiler hangileri?" sorusunun ortaya çıktığı görülür. Bu sorunun yanıtlanmasıyla birlikte "Maydanozgiller nelerdir?" diyen pek çok kişinin öğrenmeye çalıştığı bitki türlerine değinilmiş olacaktır. Maydanozgillerden bir bitki bulmaca cevabı ele alındığında ise bu familyanın içerdiği üyelere daha fazla örnek sunulabilir.

Maydanozgillerden Olan Bitkiler Hangileri?

Maydanozgiller bitki biliminde belli başlı üyeleri içeren bir familya adıdır. Bu familyanın çiçekleri şemsiye biçimindeki ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden olan bitkileri kapsadığı bilinir. Maydanozgiller familyasının bilimsel adı ise Apiaceae olarak belirtilebilir. Bu familyanın bağlı olduğu takım ise Apiales olarak adlandırılır. Damarlı bitkiler bölümüne dahil olan maydanozgiller familyasının üyeleri birden fazladır. Bu nedenle "Maydanozgiller nelerdir?" diyenler için incelenen familyanın yaygın olarak bilinen üyeleri sıralanabilir. Pek çok kişi tarafından araştırılan maydanozgiller familyasının kapsadığı bitkilerin öne çıkanları aşağıdaki gibidir:

Maydanoz, dereotu

Kereviz, anason

Kimyon, rezene

Boğadikeni, havuç

Yabani havuç, çemen

Çavşır, çakırdiken

Çadıruşağı, kişniş

Şeytantersi, baldıran

Maydanozgillerden Bir Bitki Bulmaca Cevabı Nedir?

Maydanozgiller familyasına ait olan pek çok bitki türü mevcuttur. Dolayısıyla bulmaca çözerken "maydanozgillerden bir bitki" ifadesiyle karşılaşan kişiler, yanıtın ne olduğunu harf sayısına göre tahmin edebilir. Bu bağlamda harf sayılarına göre maydanozgillerden bir bitki sorusuna yanıt olarak yazılabilen sözcükler aşağıdaki gibi sıralanmalıdır: