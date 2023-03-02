Maymun Türleri Nelerdir? En Büyük ve En Küçük Maymun Çeşitleri, İsimleri ve Özellikleri

Maymun türleri denildiğinde karşınıza çok sayıda maymun türü çıkar. Maymun çeşitleri ve isimleri ile ilgili merak ettiklerinizi internet ortamında da bulabilirsiniz. Araştırmanızı şempanze türleri nelerdir eksenli de yapabilirsiniz. Bu canlılarla ilgili ayrıntılı araştırma yaptığınızda maymunların ekosisteme katkısını da anlayacaksınız. Maymun çeşitleri kaç tane, en büyük ve en küçük maymun türleri gibi merak edilenler yazımızın devamında.

Maymun Türleri

Memeli hayvanlar grubunda yer alan maymunlar, insan ve lemurların da bulunduğu primatlar sınıfında bulunur. Dünyada Antarktika dışında yer alan tüm kıtalarda maymun çeşitlerinin yaşadığı görülür. Maymunların en önemli özelliği, bulunduğu ortama kısa süre içerisinde uyum sağlayabilmesidir. Taklit yetenekleri de çok gelişmiş olan bu canlıların çok sayıda türü vardır. Hızlı ve atik olmaları ile de bilinen maymun türlerinin % 90'ından fazla kısmı ormanlarda yaşar.

Maymun Çeşitleri ve İsimleri

Dünya üzerinde yaşayan çok sayıda maymun çeşidi vardır. bunlar arasında ön plana ıkan ve insanların ilgi gösterdiği türler aşağıdaki gibidir.

Goril: bilinen en büyük maymun türü gorildir. Bazı goril türlerinin ağırlığı 250-300 kg'a kadar çıkar. Yapıları son derece güçlü olmasına rağmen goriller sakin tabiatları ile bilinir. Afrika kıtasında yaşayan gorillerin tamamı otçuldur.

Babun: babun, Habeş maymunu olarak da bilinir. Söz konusu canlı iri maymun türleri arasındadır. Köpeklere benzeyen yapıya sahip olan bu canlılar sürü halinde yaşarlar.

Tamarın Maymunu: Bu maymun, sıra dışı bir görünüme sahiptir. Nesli tükenmekte olan bu maymun türünün aslana benzeye yeleleri vardır. Altına benzer bir rengi olduğundan bu türe altın aslan maymunu da denir.

En Büyük ve En Küçük Maymun Türleri

Maymunların bir kısmı büyük boyutta olmasına karşın bazıları küçük yapılıdır. Bu kapsamda öne çıkan en büyük maymun türü gorildir. Diğer maymun türlerini ise aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

Manril Maymunu: köpeksi bir görünüme sahiptir. Bu maymunların yüzlerinde beyaz sakallar bulunur. Sadece yağmur ormanlarında yaşayan bir türdür.

Cüce Maymunu: Dünyada yaşayan en küçük maymun türüdür. Boyu en fazla 15-16 cm'e kadar uzar. Genellikle Güney Amerika'nın ormanlık alanlarında yaşar. Parmak maymun adıyla da bilinir.

Kapüçin Maymunu: en hareketli maymun türüdür. Bunun yanında en zeki maymun olarak bilinir. Gövdelerinin bir kısmı sarı, diğer bölümler siyah ve kahverengidir. Genellikle Afrika'da yaşayan bir maymun türüdür.