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Giriş Tarihi: 22.2.2024 01:33 Son Güncelleme: 22.2.2024 01:33

Mayonez Emülsiyon Mu Süspansiyon Mu? Mayonez Kolloid Mi, Ne Tür Bir Karışım?

İspanya ve Fransa kökenli olan soğuk sosa mayonez adı verilir. Yumurta sarısı, limon ve zeytinyağının belirli oranlarda, bir arada çırpılması ile yapılır. Kimi yiyeceklerde sıklıkla kullanılabilen mayonez, öylece de yenilebilir. Türkiye’de en sık kullanılan bir sos olan mayonez hakkında merak edilen çeşitli konular vardır. Bunlardan bazıları mayonez emülsiyon mu, mayonez kolloid mi, ne tür bir karışım gibi sorulardır.

Mayonez Emülsiyon Mu Süspansiyon Mu? Mayonez Kolloid Mi, Ne Tür Bir Karışım?

Bir sıvıda çözünmeyen başka bir sıvının, heterojen biçimde bulanık olarak dağılmış haline emülsiyon adı verilir. Bir sıvıda çözünmeyen, katının heterojen biçimde dağılmış şekline ise süspansiyon denir. Kolloid anlamına bakıldığında ise gerçek çözelti ile heterojen karışımlar arasında bulunan ara karışımların adı olarak bilinir. Çeşitli sosların emülsiyon mu, süspansiyon mu yoksa kolloid mi olduğu akıllara sıklıkla takılır. Mayonez emülsiyon mu, süspansiyon mu yoksa mayonez kolloid mi ne tür bir karışım gibi soruların yanıtı bu nedenle önemlidir.

Mayonez Emülsiyon Mu Süspansiyon Mu?


Mayonez; yağ, su, sirke, limon gibi malzemelerin karıştırılmasıyla meydana gelir. Bu malzemeler birleştiğinde homojen anlamda dağılım sağlamaz. Farklı konsantrasyonlarda birleşir. Bu durumun sonucunda da karışım olur. Sıvı+ sıvı formunda olan heterojen karışımlara emülsiyon adı verilir. Bu anlamda bakıldığında mayonez emülsiyon türünde bir karışımdır.

Mayonez gibi emülsiyon karışım olan farklı karışım örnekleri ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Zeytinyağı + su
• Benzin + su

Bahsi geçen karışımlar da emülsiyon karışım olarak bilinir.

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Mayonez Emülsiyon Mu Süspansiyon Mu? Mayonez Kolloid Mi, Ne Tür Bir Karışım?
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