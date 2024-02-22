Mayonez Emülsiyon Mu Süspansiyon Mu? Mayonez Kolloid Mi, Ne Tür Bir Karışım?

Bir sıvıda çözünmeyen başka bir sıvının, heterojen biçimde bulanık olarak dağılmış haline emülsiyon adı verilir. Bir sıvıda çözünmeyen, katının heterojen biçimde dağılmış şekline ise süspansiyon denir. Kolloid anlamına bakıldığında ise gerçek çözelti ile heterojen karışımlar arasında bulunan ara karışımların adı olarak bilinir. Çeşitli sosların emülsiyon mu, süspansiyon mu yoksa kolloid mi olduğu akıllara sıklıkla takılır. Mayonez emülsiyon mu, süspansiyon mu yoksa mayonez kolloid mi ne tür bir karışım gibi soruların yanıtı bu nedenle önemlidir.

Mayonez Emülsiyon Mu Süspansiyon Mu?



Mayonez; yağ, su, sirke, limon gibi malzemelerin karıştırılmasıyla meydana gelir. Bu malzemeler birleştiğinde homojen anlamda dağılım sağlamaz. Farklı konsantrasyonlarda birleşir. Bu durumun sonucunda da karışım olur. Sıvı+ sıvı formunda olan heterojen karışımlara emülsiyon adı verilir. Bu anlamda bakıldığında mayonez emülsiyon türünde bir karışımdır.

Mayonez gibi emülsiyon karışım olan farklı karışım örnekleri ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Zeytinyağı + su

• Benzin + su

Bahsi geçen karışımlar da emülsiyon karışım olarak bilinir.