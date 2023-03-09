Mayoz Bölünme Evreleri - Sırasıyla Mayoz Evreleri Nelerdir, Nasıl Gerçekleşir?

Mayoz bölünme evreleri açıklanırken her evre hakkında detaylı olarak bilgi vermek gerekir. Mayoz 2'de hangi evre görülmez gibi soruların tüm yanıtlarını konu içerisinde açıklamak önem taşır. Sırasıyla mayoz evreleri kromozom sayıları ile yakından ilgili bir konudur. Yüksek yapılı canlılarda görülen bölünme özellikle nesiler arasında çeşitlilik sağlar. Bu nedenle sırasıyla mayoz evreleri nelerdir, nasıl gerçekleşir sorularına yanıt verdik.

Mayoz Bölünme Evreleri

Mayoz bölünme eşey ana hücrelerinin oluşumunda önemli bir biyolojik süreçtir. Gamet oluşumu üzerinde de son derece önemli olan mayoz bölünme kromozom sayılarının yarıya inmesi neticesinde oluşur. Hem sperm hem de yumurtanın bir araya gelmesi ile her neslin kromozom sayıları mayoz bölünerek sabit kalır. Gamet oluşumu da bu kromozom sayılarının yarıya inmesi ile gerçekleşmektedir. Yüksek yapılı olan bitki ve hayvanlarda görülen biyolojik süreçlerden biridir. Aynı zamanda nesiller arasında çeşitlilik sağlayan en önemli yapılardan biridir.

Mayoz Bölünme Nedir?

Eşeyli üremenin gerçekleşmesine olanak tanıyan yapı olarak tanımlanan mayoz bölünme sırasında belirli aşamalar gerçekleşir. Bu aşamalar sırasında 2n kromozomlu ana yüreği üzerinden n kromozomlu 4 ayrı yavru oluşumu gerçekleşmektedir. Sperm ve yumurtanın oluşumunun en temelinde de bu mayoz süreci yatmaktadır. Türlerin devamlılığını sağlaması ile genetik çeşitlilik de yine mayoz bölünme sayesinde gerçekleşmektedir.

Mayoz Bölünme Evreleri ve Özellikleri

Mayoz bölünme süreci 1 ve 2 olmak üzere iki safhada gerçekleşmektedir. Bu süreçte her iki aşamada da farklı durumlar gerçekleşir. Bu evreler hakkında da şunlar gerçekleşir:

Mayoz 1 Evresi

Profaz 1 Evresi: hücredeki DNA iplikleri kasılır ve bu kasılma sonrasında kalınlaşmaya başlar. Bu süreçte sonra kromozomlar son halini alır ve çekirdeğin kaybolması gerçekleşir.

Metafaz 1 Evresi: Tetratların oluşmasını sağlayan kromozomlar hücrelerin ekvatoral düzlemine balı şekilde yerleşim göstermektedir.

Anafaz 1 Evresi: Karşılıklı şekilde dizi olarak bulunan kromozomlar da birbirinden ayrılmak sureti ile zıt kutuplara doğru yönelme gösterirler.

Telofaz 1 Evresi: Zıt kutuplara doğru çekilen kromozomlar uzar ve kısalır. Bu da çekirdek zarının şekillenmesine imkan yaratır.

Mayoz 2 Evresi