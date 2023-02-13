Mazbut Ne Demek? Mazbut İnsan, Hayat İfadelerinin Anlamı Nedir?

Mazbut ne demek, yaşantımızda sıklıkla kullanılan kelimelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem sosyal medyada hem de gündelik hayatta kullanılan mazbut sözcüğü, uzun senelerden beri dillerde dolaşmaktadır. TDK'ye göre çeşitli anlamları olan mazbut kelimesi, Türkçe'de yalnız başına cümlelerle birlikte kullanılmaktadır. Dizilerde, filmlerde, dergilerde ve kitaplarda farklı kelimelerle karşılaşanlar sözcüklerin kökenini ve anlamını özellikle edebiyat severler büyük bir merakla araştırmaktadırlar.

Mazbut Ne Demek?

Mazbut ne demek, günlük yaşamda dilimizde oldukça sıklıkla tercih edilen kelimelerden bir tanesidir. Mazbut, Arapça dilinden gelmiş bir kelime olarak bilinmektedir.

Türk Dil Kurumu'na göre mazbut kelimesinin birkaç anlamı bulunmaktadır. Bunlardan birkaç tanesi şu şekilde sıralanmaktadır;

Ele geçirilmiş olan, zapt edilmiş

Bir yere yazılmış, not edilmiş, deftere geçirilmiş

Unutulmamış, hatırda kalmış, anılarda saklı kalmış

Düzenli, tertipli, düzgün, beğenilen

Doğa olaylarından etkilenmeyecek biçimde korunmuş olan yapı

Mazbut kelimesinin cümle içinde kullanımına şu şekilde örnek verilmektedir; Bunlar arasında aklı başında, mazbut devlet adamları da vardı.

Mazbut İnsan, Hayat İfadelerinin Anlamı Nedir? e1

Mazbut insan Ne Demek, Mazbut bir hayat ne anlama gelir şu şekilde açıklamak doğru olacaktır; özellikle mazbut kelimesi mazbut insan kelime grubu konusunda da ele alınmakta ve kullanılmaktadır. Bu daha çok beğenilen insan veya düzgün ve düzenli insan anlamlarına gelmektedir. Mazbut hayat, genellikle çevresi tarafından takdir gören, sevilen ve saygı duyulan önemli kişiler için kullanılan kelime grubudur.