Mazi Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Mazi Kelimesinin Anlamı Nedir?

Arapça kökenli bir kelime olan mazi kelimesinin bilinen tek bir eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı kelimeleri bilmek hem beyin jimnastiği yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur, bunların yanı sıra dilimizi çok daha akıcı ve güzel konuşmamıza fayda sağlar. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Güzel Türkçemizin güzel yanlarından birisi de kelimelerin birçok eş anlamlısının olması ve bunun dilimize zenginlik katmasıdır. Mazi kelimesinin eş anlamlısı nedir ve eş anlamlılarının kökenleri nedir? Bu soruların cevabının tamamını sizler için örneklerle derlediğimiz yazımızda bulabilirsiniz.

Mazi Sözcüğünün Eş Anlamlısı

Geçmiş ( Eski Türkçe kökenli bir kelimedir)

Bu kelime mazi sözcüğünün yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Mazi Kelimesinin Anlamı

Bulunulan zaman diliminden önce yaşanmış bitmiş zaman kavramı.

Mazi Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

Maziye dönüp bakınca meğer ne sevinçler ne acılar yaşamışız.

Türk halkının mazisi savaşlar ve kahramanlıklarla doludur.

Mazi Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı