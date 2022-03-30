Mazur Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı İle Mazur Görmek Ne Anlama Gelir?

Mazur kelimesi Arapça kökene sahip olsa da Türkçe olarak mazeretli kelimesinden türemiştir. Bu kelime mazereti olan kimse olarak tanımlanır. Kelime ile ilgili detaylı bilgi için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Mazur Ne Demek?

Mazur ne demek? Mazur ne anlama gelmektedir? gibi pek çok soru ile karşılaşmamız mümkündür. Mazur kelimesi günümüzde kullanılan bir kelime olsa da gün içinde kullanma oranımız fazla değildir. Eski kullanımlara göre daha az kullanılmaktadır.

Mazur kelimesinin anlamı, mazeretli olan anlamına gelmektedir. Herhangi bir mazereti olan kimseler tarafından daha karşı tarafa mazeretlerini hoş görmeleri için söylenen bir kelimedir. Genellikle mazur görmek anlamında kullanılmaktadır.

Mazur Görmek Ne Demek?

Mazur görmek ne demek? Mazur kelimesinden sonra en çok merak edilen sorulardan bir tanesidir. Mazur görmek Türk Dil Kurumu'nun yapmış olduğu açıklamaya göre mazur görmek kelimesini kullanan kişiyi mazeretli saymak, özrünü uygun görmek ve bağışlamak anlamlarına gelmektedir. Mazur görmek kelimesinin cümle içinde kullanımları şu şekildedir;