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Giriş Tarihi: 30.3.2022 17:00 Son Güncelleme: 30.3.2022 17:00

Mazur Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı İle Mazur Görmek Ne Anlama Gelir?

Mazur Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı İle Mazur Görmek Ne Anlama Gelir?

Arapça bir kökene sahip olan mazur kelimesi anlam bakımından günlük hayatta sıkça duyabileceğimiz kelimeler arasında yer almaktadır. Genellikle bir iş yapacakken yapamadığımız durumlar için kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu sitesinde en çok aratılan sorular mazur kelimesi ne demek ve mazur görmek ne demek soruları sorulmaktadır. Mazur ve mazur görmek kelimelerinin anlamlarını sizler için yazımızın devamında derledik.

Mazur kelimesi Arapça kökene sahip olsa da Türkçe olarak mazeretli kelimesinden türemiştir. Bu kelime mazereti olan kimse olarak tanımlanır. Kelime ile ilgili detaylı bilgi için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Mazur Ne Demek?

Mazur ne demek? Mazur ne anlama gelmektedir? gibi pek çok soru ile karşılaşmamız mümkündür. Mazur kelimesi günümüzde kullanılan bir kelime olsa da gün içinde kullanma oranımız fazla değildir. Eski kullanımlara göre daha az kullanılmaktadır.

Mazur kelimesinin anlamı, mazeretli olan anlamına gelmektedir. Herhangi bir mazereti olan kimseler tarafından daha karşı tarafa mazeretlerini hoş görmeleri için söylenen bir kelimedir. Genellikle mazur görmek anlamında kullanılmaktadır.

Mazur Görmek Ne Demek?

Mazur görmek ne demek? Mazur kelimesinden sonra en çok merak edilen sorulardan bir tanesidir. Mazur görmek Türk Dil Kurumu'nun yapmış olduğu açıklamaya göre mazur görmek kelimesini kullanan kişiyi mazeretli saymak, özrünü uygun görmek ve bağışlamak anlamlarına gelmektedir. Mazur görmek kelimesinin cümle içinde kullanımları şu şekildedir;

  • "Toplantıya geç kaldığım için lütfen beni mazur görün."

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Mazur Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı İle Mazur Görmek Ne Anlama Gelir?
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