MEB açıkladı: Yaz tatili tarihi değişmeyecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaz tatilinin daha erken bir tarihe çekileceğine dair çıkan haberleri yalanladı ve okulların daha önce açıklandığı gibi 20 Haziran'da kapanacağını bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada "9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir" denildi. Açıklamada "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi kamuoyuna duyurulduğu günden beri "https://www.meb. gov.tr/2024-2025-egitim-ogretim- yili-takvimi-aciklandi/ haber/33888/tr" adresinde yayında olmasına rağmen yapılan haberler ya özensizce ya da art niyetlidir. Kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak asılsız iddialar içeren yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündemini meşgul eden; milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanlış yönlendiren bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir" ifadesine yer verildi.