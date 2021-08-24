MEB AÖL ek sınav sonuçları için tarih verdi mi? 2021 AÖL ek sınav ne zaman açıklanacak? AÖL ek sınav süresi ne zamana uzatıldı?

AÖL ek sınav sonuçları ve uzatılan sınav tarihleri açık lise öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Ek sınava kayıt yaptıran ancak sınava giremeyen öğrenciler için sınav süresi uzatılırken, pek çok öğrenci AÖL ek sınav süresi ne zamana kadar uzatıldı diye merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın AÖL ek sınav sonuçları hakkında bir tarih verip vermediği de merak edilenler arasında yer alırken; "2021 AÖL ek sınav ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı için bakanlığın açıklamaları takip ediliyor. İşte açık lise ek sınav sonuç tarihi.

AÖL EK SINAV SÜRESİ UZATILDI MI?

MEB tarafından yapılan açıklamada, "Ek sınav için kayıtlarını yaptıran fakat 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınava katılamayan öğrenciler ile 23-24 Ağustos 2021 tarihlerinde kayıt yenileme işlemini yaptıracak öğrenciler için 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınavın süresi 27 Ağustos 2021 tarihi saat 09.30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır" denildi.