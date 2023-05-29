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Giriş Tarihi: 29.5.2023 21:05

MEB duyurdu: Görevde yükselme yazılı sınavı için başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığının 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek görevde yükselme yazılı sınavı için başvuru süreci başladı.

AA
MEB duyurdu: Görevde yükselme yazılı sınavı için başvurular başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Yönetmeliği kapsamında MEB bünyesinde memurluk, şeflik, saymanlık ve şube müdürlüğü için görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da yapılacak.

Görevde yükselme yazılı sınavı için internet üzerinden başvuru ve onay süreci başladı. 29 Mayıs-7 Haziran'da yapılacak başvuruların onay süreci son gün saat 18.00'de tamamlanacak.

Görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar, "meb.gov.tr" internet adresinde 9 Haziran'da ilan edilecek.

Sınav giriş belgeleri, 26 Haziran'da yayımlanacak, sınav sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında yapılacak sınavda, şube müdürlüğü kadrosu için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık için de 57 kontenjan belirlendi.

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MEB duyurdu: Görevde yükselme yazılı sınavı için başvurular başladı
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