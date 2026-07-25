MEB müfredatında milli değişim: Orta Asya gitti, Türkistan geldi
Bakan Tekin, MEB müfredatında yapılan değişikliğin kendi medeniyet bilincimizin öğrencilere aşılanması için yapıldığını söyledi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti milletvekilleri ile istişare ve değerlendirme toplantılarında buluştu. Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında tarih ve sosyal bilgiler müfredatında Türk merkezli, millî ve köklü terimleri öne çıkaran kapsamlı kavram değişikliklerine gidildiğini anlattı. Buna göre "Orta Asya" yerine "Türkistan", "Ege Denizi" ifadesi de "Adalar (Ege) Denizi" olarak değiştirildi. Coğrafyada ise "Mavi Vatan", "Gök Vatan" ve "Yeşil Vatan" kavramları programa girdi. Yapılan kavramsal değişikliğin sebeplerini anlatan Tekin, "Coğrafi bir tanımlama olan 'Orta Asya' ifadesi yerine, Türklerin tarihsel ana yurdunu ve kültür coğrafyasını daha net ifade eden tarihî 'Türkistan' kavramı müfredatın merkezine yerleştirildi. Tarihsel doğruluk açısından dönemin gerçek adı olan 'Doğu Roma' kullanımı yaygınlaştırıldı. Coğrafi ve tarihî terimlerde yabancı terminoloji yerine Türk tarih yazıcılığının köklü kavramlarını kullanmayı, öğrencilere Türk dünyası ve medeniyet coğrafyası bilincini aşılamak istiyoruz" dedi.
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