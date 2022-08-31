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Giriş Tarihi: 31.8.2022 20:36

MEB özel sektör öğretmenlerini dinledi

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
MEB özel sektör öğretmenlerini dinledi

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, özel sektörde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası yetkilileri, özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin sorunlarını iletmek üzere Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer İnan’la görüştü. MEB Tevfik İleri Salonu’nda gerçekleşen görüşmenin yaklaşık 1.5 saat sürdüğü öğrenildi.

DEVLET VE ÖZEL AYRIMI YOK

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, resmi okullarda çalışan öğretmenler ile özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin arasında hiçbir ayrımın yapılamayacağını ifade ederek özel sektörde çalışan öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirmek için öğretmenlerden gelen talep ve önerileri değerlendireceklerini söylediği öğrenildi.

TABAN MAAŞ TALEBİ

Özel sektör öğretmen temsilcileri, 2014 yılında yasal düzenleme ile kaldırılan taban maaş uygulamasının geri getirilmesiyle birlikte sektörde görev yapan öğretmenlerin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda taleplerini iletti. Özel sektörde çalışan öğretmenlerin yaşadığı sorunları iletmeleri için Bakanlık olarak her zaman iletişim kanallarının açık tutulduğunu vurgulayan Yılmaz sendika temsilcilerini ve öğretmenleri tek tek dinledi. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası yetkilileri de sektörde yaşadıkları sorunlara çözüm bulunması amacıyla gösterdikleri gayret ve kendilerini kabul ettikleri için Bakan Yardımcısı Yılmaz ve Genel Müdür Ömer İnan'a teşekkür ettiler.

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MEB özel sektör öğretmenlerini dinledi
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