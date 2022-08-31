MEB özel sektör öğretmenlerini dinledi

DEVLET VE ÖZEL AYRIMI YOK



Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, resmi okullarda çalışan öğretmenler ile özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin arasında hiçbir ayrımın yapılamayacağını ifade ederek özel sektörde çalışan öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirmek için öğretmenlerden gelen talep ve önerileri değerlendireceklerini söylediği öğrenildi.

TABAN MAAŞ TALEBİ



Özel sektör öğretmen temsilcileri, 2014 yılında yasal düzenleme ile kaldırılan taban maaş uygulamasının geri getirilmesiyle birlikte sektörde görev yapan öğretmenlerin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda taleplerini iletti. Özel sektörde çalışan öğretmenlerin yaşadığı sorunları iletmeleri için Bakanlık olarak her zaman iletişim kanallarının açık tutulduğunu vurgulayan Yılmaz sendika temsilcilerini ve öğretmenleri tek tek dinledi. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası yetkilileri de sektörde yaşadıkları sorunlara çözüm bulunması amacıyla gösterdikleri gayret ve kendilerini kabul ettikleri için Bakan Yardımcısı Yılmaz ve Genel Müdür Ömer İnan'a teşekkür ettiler.