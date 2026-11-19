Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 30 Kasım'da Ankara'da "Türkiye'nin PISA Performansı: Değişim, Dönüşüm ve Gelişim" sempozyumu düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Maarif Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek sempozyuma, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Andreas Schleicher de katılacak.

Eğitim yöneticileri, akademisyenler, araştırmacılar ve eğitim alanındaki farklı paydaşları bir araya getirecek sempozyumda, Türkiye'nin geçmişten bugüne Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) performansında yaşanan değişimler ve farklı yeterlik alanlarında kaydedilen gelişmeler çok yönlü olarak değerlendirilecek.

Fen bilimleri, matematik ve okuma becerilerine ilişkin bulguların yanı sıra öğrenci başarısını etkileyen bireysel, ailesel ve okul temelli faktörler de uzman görüşleri doğrultusunda ele alınacak.

Sempozyuma ilişkin ayrıntılı bilgiye "odsgm.meb.gov.tr/sempozyum" adresinden ulaşılabiliyor.