MEB’den 100 milyon kitap hedefi

MilliEğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl sonu itibarıyla okullardaki kitap sayısını 100 milyona ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Planlamalar çok iyi gidiyor, bu hedefe çok rahat ulaşacağız, ulaştığımız zaman öğrenci başına kitap sayısını 7'ye çıkarmış olacağız" dedi. Bakan Özer "Biz istiyoruz ki okullardaki kütüphaneler okulun kalbi olsun, çocuklarımız orada kitapla temas etsinler, vakit geçirsinler. Sadece yükseköğretime gittikleri zaman büyük kütüphanelerle tanışmasınlar" diye konuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Türkiye Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu'nun imzaladığı protokol kapsamında, Temel Eğitimde 10000 Okul Projesi çerçevesinde tespit edilen yaklaşık 1500 okula, 150 bin kitap gönderilecek.Bakan Özer, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, geçen yıl 26 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde eğitimde fırsat eşitliğini artırmak ve okullar arasındaki imkân farklılıklarını azaltmak için önemli adım attıklarını ve 18 milyon öğrenciye eğitim veren tüm okullarda kütüphane olması amacıyla yeni bir çalışma başlattıklarını hatırlattı. Bu kapsamda, "Kütüphanesiz okul kalmayacak" programını başlattıklarını aktaran Özer, "2 aylık sürede 57 bin 108 okul ve 855 bin dersliğin olduğu devasa eğitim sisteminde bu başarılabilir mi?" şeklinde ifadelerle karşılaştıklarını belirterek, "Planlamalar çok iyi gidiyor, bu hedefe çok rahat ulaşacağız, ulaştığımız zaman, 1.3 olan öğrenci başına kitap sayısını 7'ye çıkarmış olacağız" diye konuştu.