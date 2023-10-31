MEB’den akıllı eğitim haritası

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), cumhuriyetin 100'üncü yılına yönelik yurtiçinde ve dışında yaptığı faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. MEB, Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü eğitim tarihini gençlere ve tüm vatandaşlara tanıtarak, geçtiğimiz 100 yıllık süreçte eğitim ve eğitim teknolojilerinin geldiği noktayı göstermek için "Akıllı Eğitim Haritası"nı oluşturdu. MEB'in "Akıllı Eğitim Haritası" ile 1950'lerden günümüze Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen her türlü faaliyet, tarih ve mekân bilgileri verilerek aktarılıyor. Eğitim teknolojilerinin serüveninin yansıtıldığı ve sürekli güncellenerek canlı tutulacak olan Akıllı Eğitim Haritası'na, ''akilliegitimharitasi. eba.gov.tr'' ve "yuzuncuyil. meb.gov.tr" adresi üzerinden de ulaşılabilir.