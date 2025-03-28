MEB’den çocuklara ara tatile özel dergi

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), ara tatil ve Ramazan Bayramı süresince öğrencilerin aileleriyle nitelikli zaman geçirmelerine destek olmak amacıyla hazırlanan "Bayram Neşesi" ve "Arada 1" dergileri erişime açıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 29 Mart-6 Nisan tarihlerini kapsayan ara tatil ile Ramazan Bayramı'na özel olarak, okul öncesi çocuklar için "Bayram Neşesi", ilkokul ve ortaokul öğrencileri için de "Arada 1" adlı dergiler hazırlandı.

Bakanlık, "Bayram Neşesi" dergisiyle, öğrencilerin ara tatilde aileleriyle verimli zaman geçirmesini, öğrenme sürekliliğinin korunmasını ve bilgi, beceri ile tutumların kalıcılığını sağlamayı hedefliyor. Milli, manevi ve kültürel değerlere uygun hazırlanan dergide okul öncesi dönemdeki çocukların dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler de yer alıyor. E-Kitap formatında sunulan dergi, EBA'da bulunan çocuk şarkıları, öykü kitapları ve eğitsel içeriklere yönlendirmeler içeriyor.