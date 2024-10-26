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Giriş Tarihi: 27.10.2024

MEB’den Milli Eğitimin tarihini anlatan 4 ciltlik dev eser

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
MEB’den Milli Eğitimin tarihini anlatan 4 ciltlik dev eser
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), arşiv niteliğinde bir çalışmaya imza atarak Cumhuriyet'in yıldönümü için 4 ciltlik "Maarif Külliyatı" hazırladı. Külliyatta, Cumhuriyet'in ilan edilmesinden sonra hazırlanan ilk müfredat programları yer alıyor. Külliyat çalışması kapsamında Kültür Bakanlığı işbirliğiyle bir sergi de düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eserin sunuş yazısında, ''Bu eser, Türk eğitim tarihi açısından büyük bir boşluğu dolduran, ana kaynak niteliğinde önemli bir referans olacaktır'' diye yazdı.
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MEB’den Milli Eğitimin tarihini anlatan 4 ciltlik dev eser
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