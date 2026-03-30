MEB’den Togo ve Senegal’e eğitim faaliyetleri kapsamında ziyaret

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eryılmaz, Togo Cumhuriyeti'ne düzenlediği ziyaret kapsamında Togo Eğitim Bakanı Mama Omorou ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Eğitim alanında işbirliği olanaklarının ele alındığı görüşmede, "eğitici eğitimi programları" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Togo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması" imzalandı.

Örgün ve yaygın eğitimde bilgi-deneyim paylaşımı, öğretmen-öğrenci değişimi, eğitim materyali geliştirme, mesleki ve teknik eğitim, burslar, dil eğitimi ve eğitim kurumları açılması gibi konuları içeren anlaşma ile iki ülke arasında eğitim alanında çok yönlü işbirliğini güçlendirecek adımların atılması yönündeki mutabakat imza altına alındı.

Eryılmaz, ziyaret kapsamında Togo Eğitim Bakanlığı nezdinde Yükseköğretim ve Araştırmadan Sorumlu Delege Bakan Gado Tchangbedji ile bir araya geldi.

Görüşmede, eğitimde dijital dönüşüm, nitelikli iş gücü yetiştirilmesi ve akademik alanda işbirliği olanakları masaya yatırıldı. Eryılmaz, özellikle tarım ve turizm alanlarında Türkiye'nin sunacağı eğitim desteğinin Togo ekonomisine kritik katkılar sağlayabileceğini ifade etti. Tchangbedji ise Togo'nun ulusal stratejilerinin de bu alanlarda gelişmeyi öngördüğünü belirterek, işbirliği potansiyelinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ünal Eryılmaz, Lome Üniversitesi Rektörü Kossivi Hounake ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Lome Büyükelçisi Muteber Kılıç'la da ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Başkent Lome'de bulunan Türkiye Maarif Vakfı Okulları'nı ziyaret ederek eğitim öğretim faaliyetlerini inceleyen Eryılmaz, Lome Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi'ni de ziyaret etti.

SENEGAL ZİYARETİ

Eryılmaz, Senegal ziyareti kapsamında Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu ile bir araya geldi.

Görüşmede, "Türkiye ile Senegal Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması"nın uygulanabilirliğinin artırılması için alınacak tedbirler, mesleki ve teknik eğitim kapsamında Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle Senegal'de "Eğitici Eğitimi Programları" düzenlenmesi ve T3 Vakfı ile Senegal'de bir bilim merkezi açılması sürecinin başlatılması konuları ele alındı.

Ünal Eryılmaz, ziyaret kapsamında ayrıca Şeyh Anta Diop Üniversitesini ziyaret ederek, Kamu ve Ekonomi Bilimi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cherif Sidy Kane ve Prof. Dr. İbrahima Diallo ile görüştü, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.