MEB’in ISO 9001 kalite yönetim seferberliği sürüyor

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarda, ulusal ve uluslararası standartlar oluşturma çalışmalarını 2020'den beri yürüttüklerini ifade etti.

Mesleki ve Teknik Eğitim, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri, Özel Öğretim Kurumları genel müdürlüklerinin "TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" sahibi olduğunu belirten Özer, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ve Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası" aldığını bildirdi.

Özer, Bakanlık bünyesinde kurulan Standardizasyon ve Kalite Hizmet Biriminin 2022 yılı belgelendirme hizmetleri faaliyetleri doğrultusunda gerçekleştirilen ilk belgelendirme tetkikleri sonucu, Personel Genel Müdürlüğü ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" almaya hak kazandığını kaydetti.

Bakanlık merkez teşkilatında "TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi" belgelendirme sürecine ilişkin bilgi veren Özer, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler, Din Öğretimi, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlükleri, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

OKULLAR VE KURUMLARDA ISO SEFERBERLİĞİNİN İLK VERİLERİ

Okul ve kurumlarda da Türk Standartları Enstitüsü işbirliğinde TSE&EOQ (Avrupa Kalite Teşkilatı) Personel Belgelendirme Programı'na uygun olarak çalışmalar yürütüldüğünü ifade den Özer, bu kapsamda "TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi" alanında 71, "TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi" alanında 77, "TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi" alanında ise 30 tetkik görevlisiyle hizmet verildiğini belirtti.

Özer, okul ve kurumlarda yürütülen kalite yönetim sistemi çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Okul ve kurumlarımız, sağlık ve güvenlik şartları ile kalite yönetimlerini uluslararası standartlara uygun olarak belgelendirmektedir. 54 okul/kurum 'TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi', 156 okul/kurum 'TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi' belgesi almıştır. 'TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi' standardı ile ilgili belgelendirme çalışmaları sürdürülmektedir."

Öğretmenevi, uygulama enstitüleri, pansiyonlar, uygulama otellerinde de "TS EN ISO Kalite Yönetim Sistemi" çalışmalarını başlattıklarını belirten Özer, 2023 yılı sonuna kadar bu çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Özer, Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Cemal Özdemir'e belgelerini takdim etti.