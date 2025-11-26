MEB'in "Mesleğim, Ailem ve Geleceğim" yarışmasına başvurular başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde "Mesleğim, Ailem ve Geleceğim" temalı öykü yarışması düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinden hareketle düzenlenen yarışma için başvurular alınmaya başlandı.

"Tıpkı aile gibi mesleğin de insanın kimliğini tamamlayan temel taşlardan biri olduğu" anlayışının vurgulandığı yarışma ile öğrencilerin aile bağlarını, meslek edinme süreçlerini ve gelecek hayallerini sanatsal bir bakış açısıyla ve edebi bir dille ifade etmelerine imkan sunulması amaçlanıyor.

Öğrencilerin yarışma kapsamında hazırlayacağı her öykü, bir ailenin sıcaklığını, bir mesleğin emeğini ve bir geleceğin umudunu yansıtacak.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören tüm öğrencilerin katılımına açık olan yarışma kapsamında katılımcılar, öykülerini şartnamede belirtilen format ve koşullara uygun şekilde hazırlayacak.

Başvurular, 27 Mart'a kadar okullarında oluşturulacak yürütme kurullarına teslim edilebilecek.