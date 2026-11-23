Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin kültürel, sanatsal ve entelektüel birikimlerini görünür kılmak, mesleki deneyimlerini ve iyi uygulama örneklerini paylaşmak amacıyla hazırlanan ÖğretmenİZ dergisi 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel sayısı yayımlandı.

ÖğretmenİZ dergisinin 24 Kasım özel sayısında, Türkiye'nin dört bir yanında fedakarlığın ve adanmışlığın en güzel örneklerini sergileyen öğretmenlerin ilham verici hikayelerine yer verildi.

Öğretmenlerin sesine, kalemine ve sanatına yer veren özel sayı, öğretmenlik mesleğinin insan hayatında bıraktığı derin izleri, fedakarlığı ve toplumsal dönüşümdeki kurucu rolünü işliyor.

Dergide, kendi hayatlarındaki zorlukları aşarak öğrencilerinin yolunu aydınlatan, uluslararası projelerde başarılar elde eden ve engellerin ötesinde bir öğrenme iklimi inşa eden öğretmenlerin mücadeleleri okuyucularla paylaşılıyor.

DERGİDE ÖĞRETMENLERİN OBJEKTİFİNDEN YANSIYAN KARELER VE EDEBİ ÇALIŞMALAR DA YER ALIYOR

Derginin "Hep Sen Varsın Diye" tematik yazısı ile yayımlanan sayısında, öğretmenlerin maarife kattığı değer ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitime yansımaları ele alınıyor.

Ayrıca Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerin, sınıf dışı öğrenme ortamlarına yönelik faaliyetleri, aile katılımlı projeleri, müzik ve sanat çalışmalarına dair iyi uygulama örnekleri derginin sayfalarında zengin bir içerik sunuyor.

Açıklamada, öğretmenlerin objektifinden yansıyan karelerin, tuvale aktarılan resimlerin ve edebi çalışmaların yer aldığı özel sayının eğitimcilerin çok yönlü kimliğini görünür kıldığı ifade ediliyor.

Derginin özel sayısında Türkiye'den ve dünyadan güncel eğitim haberleri ile öğretmen gözüyle gezi yazıları da yer buluyor.