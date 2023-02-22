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Giriş Tarihi: 22.2.2023 12:04 Son Güncelleme: 22.2.2023 12:04

Mebus Ne Demek? Mebusan Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Mebus, Osmanlı döneminde kullanılmış bir kelimedir. Özellikle eski tarihli yazılı kaynak ve eserlerde bu kelimenin kullanıldığını görebilirsiniz. Mebus kelimesinin kökeni ve eş anlamlısı da merak edilen bir husustur. Mebus kelimesinin yanı sıra yine bu kelimeden türeyen mebusan sözcüğü de önemlidir. Osmanlıca mebusan ne demek gibi merak edilen soruları sizler için araştırdık ve soruların cevaplarını yazımızda derledik.

Mebus Ne Demek? Mebusan Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Mebus ne demek sorusunu araştırmak için TDK sözlüğünün ilgili bölümünü inceleyebilirsiniz. Kelimenin kökenine inilerek mebus sözcüğünün anlamı daha iyi anlaşılabilir. Mebus kelimesinin kökeni ve eş anlamlısı da bu kapsamda önemli bir husustur. Osmanlıca kelimelerin her biri derin anlamlar ifade eder. Osmanlıcada özellikle Arapçanın etkisi görülür. Osmanlıca mebusan ne demek sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Mebus Ne Demek?

Mebus Arapça kökenli bir kelimedir. Söz konusu kelime Arapça ba's kelimesinden türemiştir. Ba's kelimesi "bir görevin yerine getirilmesi için gönderilmiş olan" anlamına gelir. Mebus, Osmanlı döneminde milletvekilleri için kullanılmış bir terimdir. Bazı kaynaklarda peygamberlerden bahsedilirken de mebus kelimesi kullanılmıştır. Kelimenin tam anlamıyla karşılığını ifade eden eşanlamlı sözcükler aşağıdadır.

  • Milletvekili
  • Peygamber
  • Nebi
  • Resul
  • Elçi

Osmanlıca Mebusan Ne Demek?

Osmanlı döneminde mebus kelimesinin yanı sıra mebusan sözcüğünün de kullanıldığını görebilirsiniz. Mebusan "temsil eden" anlamına gelir. Osmanlı Devleti döneminde meclisi ifade etmek için Meclis-i Mebusan kavramı kullanılmıştır.

Mebus kelimesi 16. YY'dan beri yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Osmanlı döneminde yaygın şekilde kullanılan bu kelimenin günümüzde çok fazla kullanıldığını söyleyemeyiz. Mebus kelimesinin örnek cümle yapıları incelendiğinde ifade ettiği anlam daha iyi anlaşılacaktır.

  • Meclis, mebus seçilme yaşını 18 olarak belirledi.
  • Mebusan Meclisi, yeni vergilerin toplanmasına karar verdi.
  • Mebuslar milleti temsil etmekle görevlidir.

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Mebus Ne Demek? Mebusan Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı
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