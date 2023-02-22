Mebus Ne Demek? Mebusan Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Mebus ne demek sorusunu araştırmak için TDK sözlüğünün ilgili bölümünü inceleyebilirsiniz. Kelimenin kökenine inilerek mebus sözcüğünün anlamı daha iyi anlaşılabilir. Mebus kelimesinin kökeni ve eş anlamlısı da bu kapsamda önemli bir husustur. Osmanlıca kelimelerin her biri derin anlamlar ifade eder. Osmanlıcada özellikle Arapçanın etkisi görülür. Osmanlıca mebusan ne demek sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Mebus Ne Demek?

Mebus Arapça kökenli bir kelimedir. Söz konusu kelime Arapça ba's kelimesinden türemiştir. Ba's kelimesi "bir görevin yerine getirilmesi için gönderilmiş olan" anlamına gelir. Mebus, Osmanlı döneminde milletvekilleri için kullanılmış bir terimdir. Bazı kaynaklarda peygamberlerden bahsedilirken de mebus kelimesi kullanılmıştır. Kelimenin tam anlamıyla karşılığını ifade eden eşanlamlı sözcükler aşağıdadır.

Milletvekili

Peygamber

Nebi

Resul

Elçi

Osmanlıca Mebusan Ne Demek?

Osmanlı döneminde mebus kelimesinin yanı sıra mebusan sözcüğünün de kullanıldığını görebilirsiniz. Mebusan "temsil eden" anlamına gelir. Osmanlı Devleti döneminde meclisi ifade etmek için Meclis-i Mebusan kavramı kullanılmıştır.

Mebus kelimesi 16. YY'dan beri yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Osmanlı döneminde yaygın şekilde kullanılan bu kelimenin günümüzde çok fazla kullanıldığını söyleyemeyiz. Mebus kelimesinin örnek cümle yapıları incelendiğinde ifade ettiği anlam daha iyi anlaşılacaktır.