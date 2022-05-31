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Giriş Tarihi: 31.5.2022 10:08 Son Güncelleme: 31.5.2022 10:09

Mecaz Anlam Ne Demek? Kelimede Mecaz Anlam Nedir, Örnekleri Neler?

Mecaz Anlam Ne Demek? Kelimede Mecaz Anlam Nedir, Örnekleri Neler?

İnsanların birbirlerine anlatmak istediği duygular ve düşünceler cümleler ile hayat bulunur. Bu nedenle Türkçe derslerinin en temel başlıklarından bir tanesi sözcükte anlam konusudur. Kelimeler anlamlarına göre gerçek, terim, yan ve mecaz anlamlı olarak dörde ayrılır. Günlük konuşma dilinde sıkça kullanılan mecaz anlam, insanların kullansa da tanımını bilmediği bir terimdir. Mecaz anlam ne demek sorusu tanımını öğrenmek isteyen insanlar için oldukça önemlidir. Ayrıca mecaz anlam örnekleri neler olduğunu incelemek iyi bir şekilde anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

Türkçe dilinin zenginliği nedeni ile bir kelimenin yalnızca bir anlamı bulunmaz. Her kelimenin duyulunca akla geldiği bir anlamı vardır ancak bu anlamının dışında bazen kelimeler farklı anlamda da kullanılabilir. Mecaz anlam ise kelimenin farklı bir anlam aldığı durumdur. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan mecaz anlam hakkında en çok araştırılan soru mecaz anlam nedir sorusudur. Bu sorunun yanıtında ise genelde mecaz anlam örnekleri yer alır.

Mecaz Anlam Ne Demek?

Herhangi bir kelimenin tamamen kendi anlamından uzaklaştığı ve yeni bir anlam kazandığı yapı mecaz anlam olarak ifade edilir. Başka bir ifade ile kelimenin gerçek anlamı dışarısında başka bir kelimenin yerine kullanılması olarak anlatılması da mümkündür. Bu bağlamda Türkçe içerisinde çok fazla mecaz anlama sahip kelimenin yer aldığı söylenebilir. Bu kelimeler cümle içerisinde kullanılması ile mecaz olup olmadığı anlaşılır.

Herhangi bir kelimenin mecaz anlamlı olduğunu anlatabilmek için cümle içerisinde kullanılması gereklidir.

Mecaz anlamı anlatım dilinin gücünü arttırmak ve anlatımı renklendirmek için kullanılır. Mecaz anlamlı kelimeler en çok deyimler ve atasözlerinde insanların karşılarına çıkar.

Mecaz Anlam Örnekleri Neler?

Mecaz anlamlı kelimeler altı çizili şekildedir:

  • Olan olaylar sonrasında bana soğuk davranmaya başladı. (Burada soğuk kelimesi ilgi göstermemek, sevgiden uzak anlamı ile kullanılmış.)
  • Öğretmenimiz kızdığı zaman bizlere ağır konuşuyordu. (Ağır kelimesi burada insanın gücüne giden kırıcı sözcükler şeklinde kullanılmıştır. )
  • Sınavdan iyi alamazsak yanarız. (Burada ateşte yanmak anlamında değil, kötü duruma düşmek anlamında kullanılmıştır.)
  • Yaptıklarından sonra suyu iyice ısınmıştı. (Burada ısınmak anlamında değil, tahammül kalmadığını söylemek için kullanılmıştır.)
  • Tilki gibi hepimizi kandırmayı başarmıştı. (İnsan benzetme yolu ile kurnaz olduğu için tilkiye benzetilmiştir. )

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