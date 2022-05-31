Mecaz Anlam Ne Demek? Kelimede Mecaz Anlam Nedir, Örnekleri Neler?

Türkçe dilinin zenginliği nedeni ile bir kelimenin yalnızca bir anlamı bulunmaz. Her kelimenin duyulunca akla geldiği bir anlamı vardır ancak bu anlamının dışında bazen kelimeler farklı anlamda da kullanılabilir. Mecaz anlam ise kelimenin farklı bir anlam aldığı durumdur. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan mecaz anlam hakkında en çok araştırılan soru mecaz anlam nedir sorusudur. Bu sorunun yanıtında ise genelde mecaz anlam örnekleri yer alır.

Mecaz Anlam Ne Demek?

Herhangi bir kelimenin tamamen kendi anlamından uzaklaştığı ve yeni bir anlam kazandığı yapı mecaz anlam olarak ifade edilir. Başka bir ifade ile kelimenin gerçek anlamı dışarısında başka bir kelimenin yerine kullanılması olarak anlatılması da mümkündür. Bu bağlamda Türkçe içerisinde çok fazla mecaz anlama sahip kelimenin yer aldığı söylenebilir. Bu kelimeler cümle içerisinde kullanılması ile mecaz olup olmadığı anlaşılır.

Herhangi bir kelimenin mecaz anlamlı olduğunu anlatabilmek için cümle içerisinde kullanılması gereklidir.

Mecaz anlamı anlatım dilinin gücünü arttırmak ve anlatımı renklendirmek için kullanılır. Mecaz anlamlı kelimeler en çok deyimler ve atasözlerinde insanların karşılarına çıkar.

Mecaz Anlam Örnekleri Neler?

Mecaz anlamlı kelimeler altı çizili şekildedir: