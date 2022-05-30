Mecazı Mürsel Ne Demek? Söz Sanatlarından Mecazı Mürsel - Ad Aktarması Nedir, Örnekleri Neler?

Mecazı Mürsel benzetme amacı gütmeden bir sözün başka bir söz yerine kullanılmasıdır. Benzetme ile ilgili olan birçok söz sanatı ile karıştırılır. Bu nedenle mecazı mürsel ne demek sorusu oldukça merak edilen bir konudur. Kendine has özellikleri bulunan bu söz sanatı şiir gibi edebi türlerde tercih edilir. Sizler için söz sanatlarından mecazı mürsel- ad aktarması nedir, örnekleri neler sorularını yazımızda paylaştık.

Mecazı Mürsel Nedir?

Mecazı mürsel herhangi bir şekilde benzetme ilgisi olmadan birbirinin yerine kullanma durumudur. Farklı nedenlerle bir söz başka bir söz yerine kullanılırsa bu durum mecazı mürsel olur. Türkçede sıklıkla başvurulan mecazı mürsel birçok edebi eserde yer alıyor. Daha çok teşbih gibi söz sanatları ile çok fazla karıştırılıyor.

Mecazı Mürsel Örnekleri

Mecazı mürsel söz sanatına birçok örnek vermek mümkündür. Her örnekte farklı özelliklere değinilir. Somut- soyut, sanatçı- eser, neden- sonuç gibi farklı alanlarda mecazı mürsel örneklerinden yararlanılabilir. Bu söz sanatına örnek vermek gerekir ise şunlar söylenebilir:

Radyoda Haluk Levent çalıyordu. (Sanatçı ve eser ilgisi vardır.)

Eve haber verip hemen geliyorum. (Yer, yön, bölge ve çağ ile insan ilişkisi vardır.)

Bahar aylarında rahmet az düşerse verim az olur. (Neden ve sonuç ilişkisi vardır.)

Üstünü çıkardı ve banyoya yöneldi. (iç ve dış ilgisi vardır.)

Örneklerden de anlaşılacağı üzere mecazı mürsel söz sanatında benzetmeden ziyade direkt bir söz başka bir sözün yerine kullanılmaktadır.

Mecazı Mürsel Ne Demek?

Türkçede birçok edebi eserde karşınıza çıkabilecek olan mecazı mürsel gündelik yaşamda da kullanılır. İnsanlar bu söz sanatını genelde anlatımlarını daha da pekiştirmek için kullanırlar. Ad aktarması denilmesi de benzetme amacı olmadan bir sözün başka bir söz yerine kullanmasından kaynaklanmasıdır.

Ad Aktarması

Ad aktarması teşbih ile karıştırılsa da bu söz sanatı başlı başına ayrı bir türdür. Teşbihte bir benzetme vardır. Fakat ad aktarmasında benzetme amacı yoktur. Bu nedenle de diğer söz sanatlarından tamamen ayrılan bir türdür. Ad aktarması benzetme olmadan bir sözcüğün başka bir sözcük yerine kullanılması işlemidir. Mürsel kelimesi Arapçada gönderilen ya da yollanan şey anlamlarına gelir. Bu nedenle de kullanımda bir sözcüğün başka bir sözcüğün yerine kullanıldığı görülebilir.

Ad Aktarması Nedir?

Ad aktarması, mecazı mürsel olarak bilinir. Bu söz sanatı edebiyatta sıklıkla tercih edilir. Bir sözcük hiçbir benzetme amacı güdülmeden başka bir sözcük yerine kullanılıyor ise bu durum tamamen ad aktarmasına örnek olur. Gündelik konuşma dilinde çok fazla kullanılan bir söz sanatıdır.

Söz Sanatlarından Mecazı Mürsel - Ad Aktarması Nedir, Örnekleri Neler?

Mecazı mürsel yani ad aktarması hemen herkesin günlük hayatında kullandığı fakat farkında olmadığı bir söz sanatıdır. 'Yemeği ocağa koy' derken ocağa konan yemeğin kendisi değil tenceredir. Bu durumda yemek doğrudan tencere yerine kullanılmıştır. Bu da mecazı mürsele en basit örnektir.