Mecazı Mürsel Ne Demek? Söz Sanatlarından Mecazı Mürsel - Ad Aktarması Nedir, Türk Edebiyatındaki Örnekleri Neler?

Mecazı mürsel yapısını yediden yetmişe toplumda herkes kullanmaktadır. Söz sanatlarından mecazı mürsel – ad aktarması nedir, örnekleri neler? konusunu gören öğrenciler rahat olmalıdırlar. Mecazı mürsel ne demek? sorusu sınavlarda devamlı çıksa bile aşağıda verilen örnekler incelendiğinde söz sanatlarından mecazı mürsel – ad aktarması nedir, örnekleri neler? konusu kolayca anlaşılabilecektir. Dolayısıyla mecazı mürsel ne demek? sorusuna yanıt artık verilebilecektir.

Mecazı Mürsel Nedir?

Mecaz-ı Mürsel, ad aktarması olarak da bilinmektedir. Benzetme amacı haricinde bir kelimenin başka bir kelimenin anlamına gelecek şekilde kullanılmasına denmektedir. Gündelik hayatta insanlar farkında olmasa bile mecazı mürsel örneklerini sık sık kullanırlar.

Mecazı Mürsel Örnekleri

Çok net bir örnek vermek gerekirse herkes tarafından bilinen "dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilal!" satırlarındaki hilal kelimesi bir ad aktarmasıdır. Burada hilal sözcüğü aslında bayrağı anlatmaktadır. Bu noktada şair bayraktan 'hilal' diyerek bahsederken aslında herhangi bir şekilde benzetme yapma amacını taşımıyor. Bayrağa hilal şeklinde seslenmesinin asıl sebebi Türk bayrağının üstünde olan hilal biçimidir.

Diğer bir örnek olarak 'son yıllarda Türk futbolunda yetenekli ayaklar ortaya çıktı' denildiğinde de aslında bir benzetme ya da başka bir şey söz konusu değildir, burada da bir ad aktarması vardır. Yetenekli ayaklardan kastedilen aslında yetenekli futbolcuların son yıllarda ortaya çıktığıdır. Ayaklar tek başına yetenekli olamayacağından, yetenekli olan aslında futbolcu olduğundan burada da bir mecazı mürsel yani ad aktarması vardır.

Mecazı Mürsel Ne Demek?

Mecazı mürsel kelime anlamı olarak ad aktarmasının bir diğer adıdır. Mürsel kelimesinin Arapça kökenine inildiğinde bu kelimenin Arapça'da 'gönderilen, yollanan şey' anlamına geldiğini görürüz. Bu kavramda da 'gönderilen, yollanmış olan mecaz' anlamını taşımaktadır. Mecazı mürsel'in esas kullanımı incelendiği zaman bir kelimenin başka bir kelime üstüne gönderilmiş olduğu fark edilecektir. Bu nedenle ad aktarmasının bir diğer adı da mecazı mürseldir.

Ad Aktarması

Herkes günlük hayatında muhakkak ad aktarması kullanılır. Çok basit bir örnek olarak, evlerde söylenen 'çayı ocağa koy' sözü bile bir ad aktarmasını işaret eder. Burada çay derken söz konusu olan şey aslında 'çaydanlık' nesnesidir.

Ad Aktarması Nedir?

'Batı ve Doğu uygarlıkları yüzyıllar boyu birbirleri ile kültürel etkileşim kurmuştur' cümlesini ele alalım. Burada, Batı ve Doğu aslında birer yön dışında çeşitli uygarlıkları ifade etmektedir. Bu nedenle bu tarz tarih metinlerinde de sıklıkla ad aktarması yani mecaz-ı mürsel bulunmaktadır.