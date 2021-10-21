Türkçede hemen hemen her kelimenin eş anlamı bulunur. Yazılışları farklı olsa da aynı anlamı taşıyan bu kelimeler, konuşma ve yazı dilinin daha etkili ve güçlü bir şekilde kullanılmasına katkı sağlar. Bu eş anlamlı kelimelerden biri de mecburidir. Arapçadan dilimize gelen bu kelime zaruri ya da zorunlu olarak da kullanılır. Peki, Mecburi eş anlamlısı nedir? Mecburi kelimesinin eş anlamlısı kelimeleri ile ilgili örnekler nelerdir? Konuyla ilgili bilinmesi gereken tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

MECBURİ KELİMESİNİN ANLAMI

Mecburi kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu tarafından kesin olarak gereksinim olan anlamında ifade edilmiştir. Kişinin isteği dışında olan ama yapmak zorunda kaldığı durumlar mecburi kelimesi kullanılarak aktarılır. Kişinin kaçınılmaz olarak içinde bulunduğu durumlardır.

MECBURİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Mecburi kelimesinin farklı eş anlamları vardır. Bunlardan biri zorunlu olarak karşımıza çıkar. Mecburi kelimesinin bir diğer eş anlamı ise kaçınılmazdır. Kaçınılmaz kelimesi kişinin içinde bulunduğu surum, yapmak zorunda kaldığı anları tanımlamak için kullanılır. Mecburi kelimesinin son eş anlamlı kelimesi ise zaruridir. Zaruri kelimesi çok sık kullanılmasa da kişinin isteği dışında gerçekleşen durumları anlatmak için tercih edilebilir.

MECBURİ KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Mecbur olmadığın hiçbir işi üzerine almak zorunda değilsin.

Mecbur kalmasaydım seni asla aramazdım.

Mecburi durumlarda birbirimize yardım ederiz.

Her akşam mecburi olarak çocuklara yemek hazırlamak zorundayım.

Onunla mecburiyetten konuşmak durumunda kaldım.

MECBURİ EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM &NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;

Mecburi kelimesinin üç eş anlamı vardır. Bunlar zorunlu, kaçınılmaz ve zaruridir. İşte mecburi kelimesinin eş anlamlıları ile ilgili örnek cümleler:

Zorunlu:

Zorunlu olduğum için bu işte çalışmaya devam ediyorum.

Zorunda olmasaydım onun yüzüne asla bakmazdım.

Zorunlu olduğu için matematik sınavına girdi.

Kaçınılmaz:

Yaptığı hatalar ile bu son onun için kaçınılmazdı.

Kaçınılmaz bir yola girdiği için dönüş yapamadı.

Çabasının sonunda başarı kaçınılmaz bir son yarattı.

Zaruri: