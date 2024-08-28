Osmanlı İmparatorluğunun son yarım yüzyılında şer'i mahkemelerin hukuki dayanağı olarak yerini alan Mecelle, İslam hükümlerine dayalı olan bir Medeni Kanundur. İslami fıkıh geleneği temeli üzerine hazırlanan Mecelle ayrıca pozitif bir hukuk sistemi oluşturma çabasının da eseridir. Döneminden bugüne kadar İslam hukukuna dayalı başka bir kanun denemesi de yapılamadığı için önem taşımaktadır. Dönemin şer'i mahkemelerini anlamak isteyenler ve merak edenler için Mecellede yer alan bölümler nelerdir, Mecelle kanunu maddeleri bölümleri ve özellikleri önem arz etmektedir.

Mecellede Yer Alan Bölümler Nelerdir?

99 genel hukuk ilkesini içeren giriş bölümünden ardından Mecelle'nin değindiği konular şu şekildedir: Büyu, İcar(kira), Kefalet, Havale, Rehin, Hibe, Gasp ve İtlaf, Hacir, İkrah ve Şuf'a, Enva-ı Şirket ( ortaklık çeşitleri), Vekalet, Sulh ve İbra, İkrar (borcu kabul etme), Dava, Beyyinat ve Tahlif ( kanıt ve delil), Kaza (yargı).

Mecelle Kanunu Maddeleri, Bölümleri ve Özellikleri

Mecelle'nin ilk 99 genel hukuk ilkesi hükümlerinin özelliklerini şu şekilde örneklendirebiliriz: