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Giriş Tarihi: 3.1.2023 10:13 Son Güncelleme: 3.1.2023 10:13

Meddah Nedir? Meddah Özellikleri ve Eşyaları Nelerdir, Temsilcileri Kimler?

Meddah nedir, meddah ne demek gibi soruları merak eden ve bu soruların cevaplarını öğrenmek için internetten faydalanan insanların oranı bir hayli yüksektir. Bu sebepten dolayı da bu konuyla ilgili detaylı olarak bilgilendirme yapılması çok önemlidir. Meddah kelimesi, metheden, taklit edici hareketler yapan ve bu esnada hikayeler anlatan sanatçıya söylenmektedir. Meddah genel özellikleri, tanınmış meddahlar kimler arasındadır tüm bu soruların yanıtları aşağıda yer almaktadır.

Meddah Nedir? Meddah Özellikleri ve Eşyaları Nelerdir, Temsilcileri Kimler?

Meddah nedir, meddah kavramı Arapça kökenli olup 'medh' kelimesinden türeyen, çok methedilen anlamına gelmektedir. Bir insanın taklitlerini yaparak yalnız başına gerçekleştirdiği ve seyircisini güldürdüğü gösterilere 'meddahlık' denmektedir. Meddah, sahnelediği bütün insanların karakteristik özelliklerini toplayarak oyunculuğunu sergileyen kişidir. Meddah oyununda neredeyse hiç dekor yoktur. Tanınmış meddahlar kimler¸ meddah özellikleri ve eşyaları neler tüm bu soruların cevapları aşağıdadır.

Meddah Nedir?

Meddah, sadece tek bir birey aracılığıyla sergilenen bir halk tiyatrosu olarak bilinmektedir. Son dönemlerin meddahları olarak etkinlik gerçekleştiren bireyler kahvehanelerde yüksekçe bir mekana oturarak dillendirirlerdi. Bu kişiler halk arasında gezinen veya yazılı edebiyattan çıkan öyküleri, kahramanlarının konuşmalarını taklit ederek çeşitli jest ve mimiklerle dile dökerler. Meddah nedir, meddah ne demek soruları sürekli akıllarda dolanan bir konudur. Bu konuyu aydınlığa kavuşturmak için şöyle bir tanım yapılmaktadır, meddah, bir tiyatro oyununda bulunan bütün kişileri kendi üzerinde düzenlemiş bir oyuncu konumunda olan sanatçıdır. Meddah genel özellikleri nelerdir kısaca bahsetmek gerekirse; olayları temsil ederken izleyenlerin kolaylıkla izleyebileceği görece yüksek bir yere oturarak, tek eline sopa, tek eline de mendil almaktadır. Mendili farklı karakterdeki kişilerin giysilerini göstermek ve ağzını kapatmak amacıyla seslerini taklit ederek, değişik kafalar yapmak için kullanmaktadır.

Meddah Özellikleri ve Eşyaları Nelerdir, Temsilcileri Kimler?

Meddah oyunu, genellikle meydan, kahvehane vb. toplumun hepsinin olduğu yerlerde oynanmaktadır. Her topluluktan gelen kişiler meddah oyununa fazlasıyla ilgi göstermektedirler. Saray halkını neşelendirmek için sorumluluk verilen meddahlar da bulunmaktadır. Meddah, farklı kişisel özelliklerin taklitlerini yapmak amacıyla canlandırılması, senaryoların orada yer alan izleyicilere oranla, doğal bir şekilde geliştirilmesi açısından öyküleştiren kişilerden ayrılarak bir oyuncu kimliği kazanmıştır.

Meddahın elinde ne olur, meddah genel özellikleri nelerdir bunlardan bahsetmek gerekmektedir. Meddahlar oyuna girmeden önce tercih ettiği eşyalardan bir tanesi olan bastonu tahtaya vurarak sahneye giriş yapmaktadır. Meddah oyununun başladığını bastonun yere vurulmasından anlaşılmaktadır. Gerekli zamanlarda bastonlar sık sık meddah tarafından kullanılmaktadır. Sahnede tercih edilen mendil genellikle meddahın omzunda durması gerekmektedir. Mendil ve baston haricinde meddahların sahnede kullandığı hiçbir araç bulunmamaktadır. Meddahın elinde ne olur sorusu çok basit bir konudur çünkü meddahların elinde yalnızca mendil ve baston olmaktadır. Meddahların birkaç farklı özelliklerini de şu şekilde sıralayalım;

  • Sahnede yalnız olarak görev almaktadır.
  • Meddahlar usta tiyatroculardır.
  • Fazla kültür birikmesi ve hızlı zekalarıyla doğal öyküler yaratırlar ve oyun esnasında tespih, takke, baston, oturak gibi eşyalardan yararlanırlar.
  • Meddahların yaptıkları tiyatro, Karagöz ve Hacivat gibi sadece gülmeye dayalı oyunlar değillerdir.
  • Meddahlar topluluk önünde farklı farklı öyküler anlatırlar, bu öykülerin bazısı hüzünlü bazısı ise komik ve hayattan ders almaya yönelik oyunlardır.

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Meddah Nedir? Meddah Özellikleri ve Eşyaları Nelerdir, Temsilcileri Kimler?
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