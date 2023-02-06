Meddi Tabi Ne Demek? Meddi Tabi Harfleri ve Örnekleri Nelerdir?

Meddi Tabi ne demek ile varılabilecek alanlar aslında bellidir. Bu çerçevede Arapçaya atıfta bulunabiliriz. Dolayısıyla meddi tabi harfleri ve örnekleri nelerdir başlığında Arapça yapısına değinmek gerekir. Konuyu tek bir çizgide tutarak meddi tabi nedir başlından da hareket ederek açıklamalar da bulunacaktır. Açıklamaların temeli meddi tabi örnekleri ile daha da sağlamlaştırılacaktır. Üzerinde durulan bu konu çok aşina olunan bir konu değildir. Bu sebeple Meddi Tabii harfleri nelerdir konusundan ayrı bahsedilecektir.

Meddi Tabi Ne Demek?

Dünyada birçok dil vardır. Bu dillerden biri de Arapçadır. Meddi Tabi de Arapça dilinde karşımıza çıkan bir olgudur. Aslında Meddi Tabi genellikle Kur'an-ı Kerim de karşımıza çıkan bir yapıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim okunurken dikkat edilmesi gereken bazı şeyler vardır. Örneğin harekeler ünsüz harfleri ünlü harfe çevirmektedir. Meddi Tabi de uzatma demektedir.

Meddi Tabi Harfleri Nedir?

Meddi Tabiyi ifade eden üç harf vardır. Bu üç harfi de Kur'an-ı Kerimde oldukça fazla görürüz ve telaffuz ederiz. Bu sebeple Meddi Tabi harflerine gözümüz ve kulağımız aşinadır. Bu noktada Meddi Tabi harfleri için Vav, Ye ve Elif harfleri belirtilmelidir. Belirtilen Meddi Tabi harflerin birtakım özellikleri vardır. Aslında bu özelliklerde med olma durumu söz konusudur. Vav harfinin med olabilmesi yani uzatılması için yuvarlak okunması lazım. Yuvarlak okunmasından kasıt ise u ya da ü harfleri şeklinde okunmalıdır. Ye harfi i şeklinde okunduğu takdirde med olacaktır. İ şeklinde okunmasına ise esre denmektedir. Son olarak Elif harfinin med olabilmesi için e ya da a şeklinde okunması gerekir ki bu da üstün olarak bilinmektedir.