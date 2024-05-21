Medeni Eş Anlamlısı Nedir? Medeni Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Medeni ifadesi, bir kişinin uygar, kibar, nezaketli ve kültürlü davrandığı durumlar için kullanılabilir. Kültürlü ve düşünceli bir insanı tanımlamak için bu ifadeden yararlanılır. Medeni sözcüğü, genel olarak olumlu bir anlam taşır ve kişinin, kişisel düzeyde olgun, uyumlu ve sorumlu olduğunu belirtir. Medeni eş anlamlısı nedir, medeni kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı ise mutlaka öğrenilmelidir.

Medeni Eş Anlamlısı Nedir?

Medeni kelimesinin kökeni Arapçadır ve "mdn" kökünden gelen "madīnat" (مدينة) "kent, devlet" sözcüğünden türemiştir. Ayrıca, medeni kelimesi "uygar" anlamında kullanılır. "Medeni" sözcüğünün anlamları şu şekildedir:

1. İnsanların uygarlık ve kültür düzeylerine göre değerlendirildiği, kibarlık, zarafet, nezaket ve saygı içeren davranışlara sahip olan.

2. Yasalara, toplumsal kurallara ve ahlaki değerlere uygun olan, dürüst, adil ve sorumlu davranan.

3. Bir toplumun kültürel, sosyal ve ekonomik açıdan gelişmişlik düzeyini ifade eden, ilerici ve çağdaş davranışları olan.

4. Belirli bir toplumun veya grubun genel özellikleriyle uyumlu olan, o toplumun kabul ettiği normlara ve değerlere saygı gösteren.

TDK'ya göre "medeni" kelimesi, genellikle olumlu bir anlam taşır ve kişinin uygarlık, kültür ve ahlak açısından olgun ve uyumlu davrandığını ifade eder.

Uygar ile İlgili Cümle Örnekleri

"Uygar" sözcüğüyle ilgili cümle örnekleri şu şekilde ifade edilebilir:

1. Bu toplum, binlerce yıllık uygarlık mirasını koruyarak modern çağa uyum sağladı.

2. Uygar davranışlar sergileyerek sorunları barışçıl yollarla çözmek her zaman tercih edilen bir yöntemdir.

3. Tarih boyunca birçok medeniyet, farklı uygarlık düzeylerine ulaşmış ve insanlığın gelişimine katkıda bulunmuştur.

4. Bir toplumun uygarlığı, insan haklarına verdiği değerle ölçülebilir.

5. Bilim ve teknoloji, bir uygarlığın ilerlemesinde önemli bir rol oynar.