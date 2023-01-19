Medeni Hukuk Nedir? Medeni Hukuk Genel Esasları ve Alt Dalları Neler, Neyi İnceler?

Medeni hukuk nedir sorusu, hukukun önemli konuları arasındadır. Bireyin yaşamı boyunca aile, evlilik ve boşanma gibi özel alanlarda hak ve hukuklarını esas alan medeni hukuk, yurttaşlık hukuku olarak da bilinmektedir. Suç ve ceza kavramlarının yer almadığı medeni usul hukuku temel kavramları da kullanıcılar tarafından merak edilmiştir. Günümüzde medeni hukuk kapsamında hazırlanan yasalarda Roma hukuku esas alınmıştır. Kişiler arası ilişkiler üzerinden de ele alınan medeni hukukun alt dalları mevcuttur. Medeni hukuk nedir, genel esasları ve alt dalları neler sorularıyla beraber bu hukuk dalı neyi inceler sorularına cevap arayan kişiler için hazırladığımız yazımız sizlerle.

Medeni Hukuk Nedir?

Hukukun pek çok alt dalı vardır. Özel hukukta en geniş alanda yer alan medeni hukuk nedir sorusu da internette çok sık araştırılmıştır. Kanun önünde eşit olan bireylerin birbiriyle olan ilişkilerini düzenleyen hukuka medeni hukuk denilmiştir. Medeni hukuk neyi inceler sorusuna ise; aile, boşanma, mal edinme, velayet, evlat edinme gibi alanlarda karşımıza çıkar cevabını vermek mümkün. Medeni hukukun ilgilendiği sorunlar ve davalar ise kısa şu şekildedir;

Aile Sorunları ve Boşanma Davaları

Boşanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat

Çocukların velayeti davaları

Boşanmada mal paylaşımı davaları

Soy bağının kurulması davaları

Aile Sorunları Danışmanlık Hizmetleri

Ailenin Korunması ile ilgili çalışmalar

Nafaka, velayet ve tazminat davaları

Çocukların korunması ve bakımı davaları

Anlaşmalı boşanma davaları

Medeni Hukuk Genel Esasları

Medeni hukuk temel ilkeleri ve genel esasları, hukukun önemli konuları arasındadır. Medeni Kanun'un başlangıç bölümünde genel ilkeler yer almıştır. Kanun sözüyle ve özüyle uygulanmaktadır. Eğer kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa hâkim örf ve âdet hukukuna göre, bu yoksa hâkim bir kanun koyucu olsa neye karar verirse onu esas alır. Yasalarda güven dürüstlük ilkesi de söz konusudur. Hakkın kötüye kullanılmasını ise hukuk korumaz. Tüm bunlara istinaden medeni hukuk kuralları şu şekildedir;

İyi niyet ve hakkın kötüye kullanılmaması ve dürüstlük kuralı ilkesi

Hâkimin takdir yetisi

Borçların genel kurallarının uygulanması

İspat kuralları

Medeni Hukukun Alt Dalları

Hukuk, kamu ve özel hukuk gibi iki başlık altında toplanmıştır. Özel hukuk başlığı altında yer alan medeni hukuk, hukukun en geniş alanıdır. Kişiler arası pek çok alanı ilgilendiren medeni hukukun alt dalları mevcuttur. Bunlar ise şu şekildedir;

Eşya Hukuku: Kişilerin eşyalar üzerindeki ayni hakkının konusunu inceler. Eşya hukukuna göre mülkiyetin sahibine malik denir. Mülkiyetin sahibi olmamasına rağmen elinde bulunduran kişilere ise zilyet denir.

Aile Hukuku: Aile ilişkilerini düzenleyen aile hukuku boşanma, nafaka ve evlat edinme gibi durumlarla doğrudan etkilidir.

Kişiler Hukuku: Hak sahibi olan kişilerin türlerini, ehliyetlerini, şahsi hallerini, hısımlığını, ikametgâhını düzenleyen bir medeni hukuktur.

Miras Hukuku: Medeni hukukun alt dalları arasında yer alan miras hukuku ise miras ve veraset gibi konuları inceler. Kişilerin hangi durumlarda mirastan pay alabileceği yönündeki yasal düzenlemelerle ilgilenir.

Borçlar Hukuku: Borçlar hukuku ise kişiler arasındaki alacak ve verecek borç ilişkisini düzenleyen bir hukuk dalıdır.