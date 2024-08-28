Medeni Kanun Nedir? Türk Medeni Kanunu Maddeleri, Amacı ve Özellikleri

İçinde yaşadığımız sosyal alanda insan haklarını koruma altına alan ve insan hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan birçok kanun arasından en önemlisi Medeni kanundur. Medeni kanun bireyin toplum içindeki eşitliğinin temelini oluşturarak bireyi korumayı amaçlar. Medeni kanunun amacını anlamak için Medeni kanun nedir cevaplanması gereken sorular arasında yer almaktadır. Ayrıca Medeni kanun maddeleri, amacı ve özellikleri de bilinmesi gereken önemli konular arasında yer alır.

Medeni Kanun Nedir?

Medeni kanun; miras, veraset ve evlilik konularına önemli değişikler getirerek bireyin toplum içindeki eşitliğini korumaya almıştır. Kişiler hukuku, aile hukuku, eşya hukuku, miras ve borçlar hukukunu içinde barındıran medeni kanun hukukun özünü oluşturmaktadır.

Türk Medeni Kanunu Maddeleri, Amacı ve Özellikleri

Türk Medeni Kanunu İsviçre Medeni Kanunu esas alınarak düzenlenmiştir ve amacı bireyin doğumundan ölümüne kadar geçen sürede şahıslar arası ilişkilerin düzenlenmesidir. Medeni kanun maddelerinin getirdiği önemli değişiklerden bazıları şu şekildedir: