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Giriş Tarihi: 28.8.2024 16:05 Son Güncelleme: 28.8.2024 16:05

Medeni Kanun Nedir? Türk Medeni Kanunu Maddeleri, Amacı ve Özellikleri

Medeni Kanun 17 Şubat 1926 tarihinde TBMM tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmesiyle sosyal alanda eşitlik anlayışının temelini oluşturmuştur. Oluşturulan bu temelle birlikte özellikle aile yapısında önemli değişikler meydana getirmiş ve kadınlar için bir milad oluşturmuştur. Medeni kanunun getirmiş olduğu sosyal alandaki eşitliği anlayabilmek için Medeni kanun nedir, Türk Medeni Kanunu maddeleri, amacı ve özellikleri açıklanması gereken konular arasındadır.

Medeni Kanun Nedir? Türk Medeni Kanunu Maddeleri, Amacı ve Özellikleri

İçinde yaşadığımız sosyal alanda insan haklarını koruma altına alan ve insan hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan birçok kanun arasından en önemlisi Medeni kanundur. Medeni kanun bireyin toplum içindeki eşitliğinin temelini oluşturarak bireyi korumayı amaçlar. Medeni kanunun amacını anlamak için Medeni kanun nedir cevaplanması gereken sorular arasında yer almaktadır. Ayrıca Medeni kanun maddeleri, amacı ve özellikleri de bilinmesi gereken önemli konular arasında yer alır.

Medeni Kanun Nedir?

Medeni kanun; miras, veraset ve evlilik konularına önemli değişikler getirerek bireyin toplum içindeki eşitliğini korumaya almıştır. Kişiler hukuku, aile hukuku, eşya hukuku, miras ve borçlar hukukunu içinde barındıran medeni kanun hukukun özünü oluşturmaktadır.

Türk Medeni Kanunu Maddeleri, Amacı ve Özellikleri

Türk Medeni Kanunu İsviçre Medeni Kanunu esas alınarak düzenlenmiştir ve amacı bireyin doğumundan ölümüne kadar geçen sürede şahıslar arası ilişkilerin düzenlenmesidir. Medeni kanun maddelerinin getirdiği önemli değişiklerden bazıları şu şekildedir:

  • Ailede kadın-erkek eşitliği sağlandı.
  • Resmi nikah zorunlu hale getirildi.
  • Tek eşle evlilik esası getirildi.
  • Kadınlara istediği mesleği seçebilme hakkı tanındı.
  • Mahkemelerde tanıklık yapma, miras ve boşanma konularında kadın ve erkek eşitliği getirildi.
  • Patrikhanelerin din işleri dışındaki yetkileri kaldırıldı.

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Medeni Kanun Nedir? Türk Medeni Kanunu Maddeleri, Amacı ve Özellikleri
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