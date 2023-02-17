Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Medeni Zıt Anlamlısı Nedir? Medeni Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri
Giriş Tarihi: 17.2.2023 11:08 Son Güncelleme: 17.2.2023 11:08

Medeni Zıt Anlamlısı Nedir? Medeni Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Kelime anlamı olarak; uygar ifadesini taşıyan medeni zıt anlamlısı merak ediliyor. Dilimizin en önemli konuları arasında yer alan eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeler, Türkçe’nin zenginliğini ortaya koyarken günlük kullanımda da tercih edilen kelimeler arasında yer alıyor. Zıt anlam olarak bilinen karşıt anlamlı sözcükler arasında yer alan medeni zıt anlamlısı da bu bakımdan araştırılıyor. İşte medeni kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük!

Medeni Zıt Anlamlısı Nedir? Medeni Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Medeni kelimesinin pek çok anlamı bulunuyor. Bunlar arasında en bilinen anlamı ise uygar olmaktadır. Diğer anlamları arasında ise uzak, terbiyeli, görgülü ve kibar sözcükleri yer alıyor. Öte yandan medeni zıt anlamlısı da merak edilen diğer bir konu başlıklarından bir tanesi oluyor. Zıt anlamlı kelimeler, birbirleri yerine kullanılamaz ve farklı manaları içerdiğinde tercih edilirler. Buna göre; medeni zıt anlamlısı nedir? Medeni kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük hangisidir?

MEDENİ ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Medeni zıt anlamlısı olan kelimeler; ilkel ve barbar kelimeleri olmaktadır. Yani; uygar ve medeni kelimesi yerine kullanılamazlar. Birbirleri ile farklı anlamları ifade ettikleri için zıt anlamlı kelimeler olarak adlandırılırlar.

İlkel kelimesinin anlamı ise gelişmenin başında olan ya da ilk durumda kalmış olarak açıklanır. Bu kapsamda; medeni kelimesi ileri seviye uygarlığı temsil ettiğinden ilkel kelimesinin karşıt anlamı olarak tercih edilmektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Medeni Zıt Anlamlısı Nedir? Medeni Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA