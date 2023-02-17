Medeni kelimesinin pek çok anlamı bulunuyor. Bunlar arasında en bilinen anlamı ise uygar olmaktadır. Diğer anlamları arasında ise uzak, terbiyeli, görgülü ve kibar sözcükleri yer alıyor. Öte yandan medeni zıt anlamlısı da merak edilen diğer bir konu başlıklarından bir tanesi oluyor. Zıt anlamlı kelimeler, birbirleri yerine kullanılamaz ve farklı manaları içerdiğinde tercih edilirler. Buna göre; medeni zıt anlamlısı nedir? Medeni kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük hangisidir?

MEDENİ ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Medeni zıt anlamlısı olan kelimeler; ilkel ve barbar kelimeleri olmaktadır. Yani; uygar ve medeni kelimesi yerine kullanılamazlar. Birbirleri ile farklı anlamları ifade ettikleri için zıt anlamlı kelimeler olarak adlandırılırlar.

İlkel kelimesinin anlamı ise gelişmenin başında olan ya da ilk durumda kalmış olarak açıklanır. Bu kapsamda; medeni kelimesi ileri seviye uygarlığı temsil ettiğinden ilkel kelimesinin karşıt anlamı olarak tercih edilmektedir.