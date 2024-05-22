Medeniyet Eş Anlamlısı Nedir? Medeniyet Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Medeniyet; yüksek bir toplum ve yönetimi tanımlamak için de kullanılmaktadır. Bu sosyal olgu sayesinde üst düzey bir ifade biçimi mümkün kılınmıştır. Medeniyet eş anlamlısı da, toplum nezdinde kullanılmakta olan sözcüklerdendir. Cümle içinde kullanımı, herhangi bir problem yaratmamakla birlikte; medeniyet kelimesinin eş anlamı olan sözcük sayesinde, tanımlamalar ve dilimizin gelişmişlik düzeyi ortaya konmaktadır. Bir dil içerisinde ne kadar çeşitlilik ve eş anlamlı kelime var ise, dil o kadar gelişmiş ve üst düzeydedir.

Medeniyet Eş Anlamlısı

Bir toplumun, yönetimin ve bilim, kültür, sanat olgularının ne kadar yukarıda olduğu; medeniyet kelimesi ile tanımlanmaktadır. Bu sebeple medeniyet kelimesinin yaygın kullanımı tercih edilmekte ve eş anlamlısı olan sözcük merak edilmektedir. Hem toplum dilinde hem de Türk Dil Kurumu'nun ifade biçiminde; medeniyet kelimesinin eş anlamlısı, ''uygarlık'' sözcüğüdür. Uygarlık ve medeniyet yazılış olarak iki farklı kelime olsa da, anlam bakımından tamamen aynıdır ve aralarında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Medeniyet Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük

Medeniyet kelimesinin eş anlamı olan sözcük net bir biçimde; ''uygarlık'' kelimesidir. Uygarlık ve medeniyet tanımları; tüm tarihsel süreçlere dayalı olarak birikim kazanmış kavramlardır. Kısacası medeniyet, uygarlık; belirli bölgeleri kapsamakta olan geniş sosyal, ekonomik, bilimsel ve kültürel alanlardır. Yine, kısaca; medeniyet kelimesinin eş anlamlısı uygarlık sözcüğüdür.

Medeniyet Eş Anlamlısının Cümle İçinde Kullanımı

Medeniyet kelimesinin eş anlamlısı olan uygarlık sözcüğünün, cümle içinde kullanımına şu şekilde örnek verilebilir;

-Uygarlık tarihi çok geniş bir yelpazede ele alınmalıdır. Bunlara iyi çalışmalısın.

-Tarihsel süreçte sayısız uygarlık var olmuş. Bunlardan en büyükleri arasında ise Osmanlı İmparatorluğu bulunmakta.