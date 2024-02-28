Medulla Oblongata Nedir? Medulla Oblongata Diğer Adı ve Görevi Nedir, Nerede Yer Alır?

Beyin insan vücudu için en kıymetli organdır. Geçmişten günümüze kadar insanlar beyin hakkında sürekli araştırma yapmışlar ve her geçen gün yeni bir şeyle karşılaşmışlardır. Beyin hakkında sayısızca bilinmeyen şey ve bilinen bir sürü teorem vardır. Bilindiği kadarıyla beyin tek bir parçadan ibaret değildir. Beyin belirli parçalardan oluşur. Medulla oblongata bu parçalardan biridir. Medulla Oblongata nedir, diğer adı ve görevi nedir, nerede yer alır gibi sorular da bu konunun ana hattıdır.

Medulla Oblongata Nedir?

Medulla ya da ampul olarak da bilinen Medulla Oblongata, beyin sapının alt kısmıdır ve beyinciğin önünde ve kısmen aşağısında bulunur. Kusmadan hapşırmaya kadar değişen otonom (istemsiz) fonksiyonlardan sorumludur ve solunum, kalp atış hızı ve kan basıncının otonomik işlevlerinin yanı sıra uyku-uyanıklık döngüsüyle ilgilenen kardiyak, solunum, kusma ve vazomotor merkezleri içerir.

Medulla iki kısım halinde düşünülebilir: bir pia mater kıvrımı içeren ve medulla oblongata'nın uzunluğu boyunca uzanan anterior medyan fissür ve medullanın üst kısmındaki anterolateral ve posterolateral sulkus arasındaki bölge, olivary cisimcikleri olarak bilinen bir çift şişlik ile işaretlenir. Medullanın arka kısmı, gracile fasikülü ve cuneate fasikülü de dahil olmak üzere omuriliğin posterior funikülünden giren, gracile ve cuneate tüberkülleri olarak bilinen yuvarlak yükseltilerle biten yollar içerir.

Medulla Oblongata Diğer Adı ve Görevi Nedir, Nerede Yer Alır?

Medulla oblongata, beyin sapının bir parçası olup, omuriliğin altında bulunan bir yapıdır. Latince "uzun omur" anlamına gelir. Medulla oblongata, beyin sapının en alt kısmını oluşturur ve omuriliğin devamı niteliğindedir. Bu nedenle, merkezi sinir sistemi içerisinde önemli bir geçiş noktasıdır. Medulla oblongata, beyin sapının en altındaki yapıdır ve diğer beyin bölgeleriyle iletişim kurar.

Medulla Oblongatanın görevlerine gelecek olursak şu şekilde sıralayabiliriz;

Solunum: Solunum ritmini ve derinliğini kontrol eder.

Kalp atışı: Kalp atış hızını ve kan basıncını kontrol eder.

Sindirim: Yutma, kusma ve mide hareketlerini kontrol eder.

Duyusal algı: Dokunma, tat ve ağrı gibi duyusal bilgilerin beyne iletilmesini sağlar.

Motor fonksiyonlar: Yüz, dil ve boğaz kaslarının hareketlerini kontrol eder.

Refleksler: Öksürme, hapşırma ve yutma gibi refleksleri kontrol eder.

Medulla oblongata, birçok hayati fonksiyonu kontrol eden ve insan yaşamının devamı için oldukça önemli bir beyin bölgesidir. Medulla oblongatadaki herhangi bir hasar, solunum, kalp atışı ya da sindirim gibi fonksiyonlarda bozulmalara yol açabilir ve ölümcül olabilir.