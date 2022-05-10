Medyan Nasıl Bulunur? Medyan Hesaplama Formülü İle Ortanca Nasıl Hesaplanır?

Medyan nasıl bulunur sorusu matematik ve istatistik derslerinin önemli konuları arasında yer alıyor. Oldukça önemli bir konu olması medyan hesaplamalarının titizlikle yapılmasını sağlıyor. Mod medyan hesaplarında bir veri dizisinin bulunması dikkat edilmesi gerekenler arasında yer alıyor. Medyan hesaplama formülü ile ortanca nasıl hesaplanır sorusunun yanıtını yazımızda bulabilirsiniz.

Medyan Nasıl Bulunur?

Mod medyan kavramı matematik ve istatistik derslerinin en önemli konuları arasında yer alıyor. Ancak hesaplamaların yapılabilmesi için ilk olarak bir veri dizisi olması gerekiyor. Mod veri serileri içerisinde sürekli olarak tekrar edilen sayılardır. Tekrar eden bir sayı dizisi yok ise mod bulmak mümkün olmaz.

Medyanı bulabilmek için de veri dizileri içerisinde yer alan tüm sayıların büyükten küçüğe doğru ya da küçükten büyüğe doğru sıralanması gerekiyor. Sayılar sıralandıktan sonra da orta kısımda kalan sayının medyan olduğunu kolaylıkla bulabilirsiniz. Hesaplamaları yapabilmek için mutlaka belirli detayları bilmeniz gerekiyor. Hem formüller hem de hesaplama kuralları bu süreçte son derece önemli detaylar arasında yer alıyor.

Mod ve Medyan Nasıl Bulunur?

Mod ve medyan hesaplamalarında her zaman için veri dizileri olması gerekiyor. Veri dizisi olmadan modu ve medyan bulabilmek kolay değildir. Sayı dizileri içerisinde kuralları uygulayarak kolaylıkla mod hesabı yapabilme şansınız bulunur. Sürekli olarak tekrar eden sayı dizileri içerisinde en çok tekrar eden sayı mod olarak ifade ediliyor.

Medyan ise bu sayıları büyükten küçüğe doğru sıraladığınızda ya da küçükten büyüğe doğru bir sıralama yaptığınızda tam orta da kalan sayıdır. Hesaplanması en kolay olan matematik işlemleridir. İstatistik ve matematik derslerinde büyük bir öneme sahiptir. Bununla birlikte sınavlarda da çok fazla sorulan konular arasında yer alıyor. İstatistik derslerinin en bilinen konuları arasında mod ve medyan konusu geliyor.

Medyan Hesaplama

Medyan hesaplamayı yapabilmek için kuralları bilmeniz yeterlidir. Sayı dizilerini küçükten büyüğe doğru sıralayın ya da bu sayı dizilerini büyükten küçüğe doğru sıralayın ve medyan hesaplamasını gerçekleştirin. Sıralama sonrasında ortada kalan sayı sizlere medyanı verir. Çok basit bir işlem ile medyanı hesaplama şansınız olacaktır.

Medyan Hesaplama Formülü ile Ortanca Nasıl Hesaplanır?

Medyan hesaplama formülünü de bu süreçte kullanabilirsiniz. Medyan işlemleri genellikle olasılık hesaplamalarında kullanılmaktadır. Ortanca medyan işleminin bir diğer adı olarak bilinir. Bu hesaplama sırasında sayı dizlerini sıralayarak ortancayı bulabilirsiniz. Bu hesaplamalarda kullanılan formül ise; (eleman sayısı+1)/2 şeklindedir. Çift serilerde iki medyan vardır. O zaman bunların tam ortası medyan olarak alınır.