Medyan Nasıl Bulunur? Medyan (Ortanca) Formülü Nedir ve Nasıl Hesaplanır, Aritmetik Ortalama İle Farkı Ne?

Medyan nedir yönündeki bilgiler ile matematiğin konu dağılımı az da olsa anlaşılır. Konuyla paralel olarak ortanca ne demek olduğunu tanımlamak kolaydır. Çünkü burada ortadaki sayı ifade edilmektedir. Bu tanımdan hareketle de medyan nasıl bulunur için çaba sarfetmeye gerek yoktur. Tekrarlamak gerekirse medyan herhangi sayı diziliminde ortada olan sayıdır. Yine eğitim birimlerinde medyan ne demek olduğu da aynı tanımı içermektedir. Fakat mod farklı bir konudur. Bu farklılığı aritmetik ortalama ilişkisi nedir başlığı takip etmektedir.

Medyan Nasıl Bulunur?

Medyan matematik bölümü içerisinde yer alan ve değerlendirilen bir konudur. Aynı zamanda literatürde medyan konusunun adını ortanca olarak da görürüz. Hatta medyan konusu ortaokulda öğrencilere gösterilen ve üzerinde önemle durulan da bir konudur. Bu konuda baz alınan şey sayılardır. Dolayısıyla birtakım sayı dizilimi üzerinden hareket edilerek medyan bulunur. Mod ise medyandan ayrı bir konudur. Fakat mod konusunu da matematik bölümünde görürüz. Mod bir sayının diğer sayılardan daha fazla tekrarlanması demektir. Medyan ise dizilen sayıların ortasında olan yani ortanca sayıdır. Örneğin 78, 45, 37, 17, 29 sayı diziliminin medyanı bulunmak istendiğinde ilk olarak sayılar küçükten büyüğe sıralanmalıdır. Verilen sayılar küçükten büyüğe sıralayacak olursak 17, 29, 37, 45, 78 şeklinde olacaktır. Bu sayı diziliminin medyanı ise 37 sayısıdır.

Medyan (Ortanca) Formülü Nedir ve Nasıl Hesaplanır, Aritmetik Ortalama ile Farkı Ne?

Yukarıda da ifade edildiği üzere medyan ortanca olan sayıdır. Art arda yazılan sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanır. Sıralanan sayılarda ortada olan sayı medyan olarak kabul edilir. Bu formülün nasıl hesaplandığı da yukarıda detaylı bir şekilde verilmiştir. Aritmetik ortalama da medyan ve mod gibi matematik konusu çerçevesinde anlatılan bir konudur. Medyan ve aritmetik ortalama arasındaki fark çok açıktır. Aritmetik ortalama da konuya dahil edilen tüm sayılar toplanır. Toplanan sayılar ise var olan sayı sayısına bölünür. Sonuçta aritmetik ortalama elde edilir. Örnek verecek olursak 5, 11, 23, 37 sayılarını baz alalım. Bu dört sayı toplandığında sonuç 76 çıkacaktır. 76 ise 4'e bölündüğünde aritmetik ortalama bulunmuş olacaktır. 76'nın 4'e bölünmesindeki neden toplanan sayıların dört tane olmasıdır. Dolayısıyla sonuç 48,25'dir. Anlatılanlardan hareketle, medyan ortanca sayıyı ifade etmektedir. Aritmetik ortalama ise verilen sayıların toplamının yine verilen sayıya bölünmesini kapsamaktadır.