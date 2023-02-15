Mefhum Ne Demek? Mefhum Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Mefhum ne demek ve kökeni ne, Arapçada eskimiş bir ad olarak geçmektedir. Kelime karşılığı kavram sözcüğüdür. Kelimenin anlamı cümle içinde kullanımı nasıl olduğuna dair bilgi sağlarken yanlış kullanımını da engeller. Bunun yanında mefhum nasıl yazılır öğrenilir. Kelime kavram açıklaması dışında "mefhum olaylar" olarak da kullanılır. Bu noktada mefhum olay nedir, sorusunu da İslam hukukçuları da daha iyi açıklamaktadır. Bu kelime, insanın olayı anlama ve kavraması olarak da açıklanabilir. Kavrama ya da kavrayış olarak da kullanılan bu kelime değer biçiminde de açıklanabilir.

Mefhum Ne Demek?

Bu sözcük İslam ansiklopedisinde en terimsel anlamıyla şöyle açıklanmaktadır: Lafzın sözde zikri geçmeyen mânaya delâlet etmesini ifade eden usûl-i fıkıh terimi. Bu terimsel açıklamanın yanında Türk Dil Kurumunda isim olarak belirtilip kavram olarak tanımlanmaktadır.

Sözcüğün kökeni Arapçadır. "fhm" kökünden gelen mafhūm مفهوم "yorum yoluyla anlaşılan, anlam" sözcüğünden alıntıdır. Mef'ul kalıbından da mefhum olarak türetilmiştir.

Mefhum Olay Nedir?

Bu terim, fıkıh kökeninde sözcük değişik açılardan ayırıma bağlı tutularak zengin bir terminoloji geliştirilmiştir. Bu ayırımlardan biri sözün anlama aracılık özelliği ve keyfiyetiyle ilgili olup bunlara "aracılık yolları" da denir. Bunlar da "mantûk" ve "mefhum" ana başlıkları altında incelenmişlertir.

Mefhum terimi için usulcüler "söylenenin (mantûk bih) düşündürdüğü anlam", "lafızdan sözün konusu (mahallü'n-nutk) dışında anlaşılan mâna" ve "lafzın sözün konusu dışındakini göstermesi" gibi tanımlar verirler. Mefhum olay da bu tanım kapsamında ve bağlamında kullanılır.

Mefhum Cümle İçinde Kullanımı

Biz sözcüğü bilmenin yanında anlamanın en iyi yollarından biri cümle içinde kullanılmasıdır. Bu nedenle sözcüğü daha iyi anlamak için cümle içindeki kullanımlarına göz atalım: