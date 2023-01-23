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Giriş Tarihi: 23.1.2023 11:55 Son Güncelleme: 23.1.2023 11:55

Mefkure Ne Demek? Osmanlıca Mefkûre Kelimesinin Anlamı Nedir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Mefkure ne demek sorusu, bu kelimeyi ilk kez duyan, gören ya da okuyan kişilerin yanıtını merak ettikleri bir sorudur. Türkçe çok zengin bir dil olduğundan dilimize farklı kökenlerden geçmiş pek çok kelime bulunur. Yabancı kökenli bir kelime olan mefkure kelimesi hakkında yanıtını internet arama motorlarında en çok araştırılan sorular “Mefkure nedir, Mefkure kökeni nedir ve mefkure cümle içinde kullanımı nasıldır?” şeklindedir.

Mefkure Ne Demek? Osmanlıca Mefkûre Kelimesinin Anlamı Nedir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Arapça kökenli bir sözcük olan mefkure kelimesi hakkında en çok merak edilen soru "mefkure ne demek" sorusudur. Bu kelimeyi Türkçe'ye kazandıran kişi ise 20. yüzyılın en etkili düşünce adamlarından Ziya Gökalp'tir. Mefkure kelimesi hakkında merak edilen sorular olan "Mefkure ne demek, anlamı nedir, cümle içinde kullanımı nasıldır?" sorularının yanıtlarını ve daha fazlasını bu yazımızda sizler için derledik.

Mefkure Ne Demek?

Kökeni Arapça olan ve bu dilden dilimize geçen bir kelime olan mefkure Türkçe'de "düşünülen şey ya da düşünce içerisinde varolay şey" anlamına gelir. Mefkure kelimesinin, Türk Dil Kurumu'na göre iki anlamı vardır; birincisi, teori ve fikir, ikincisi ise ülkü, amaçtır.

Mefkure kelimesi ile eş ve yakın anlamlı olan kelimeler şunlardır; ülkü, amaç, erek, hedef, matlap, maksat, dava. Genel olarak kişinin hayata geçirmek istediği düşünce ve en önemli amaç anlamında kullanılır.

Mefkure Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Mefkure kelimesinin cümle içerisinde kullanım örnekleri şu şekildedir:

  • Eski zamanlarda insanlar mefkureleri için ölümü bile göze alırlardı.

  • Gerçekten aydın olan kişiler mefkurelerini gerçekleştirebilmek için her türlü fedakarlıkta bulunurlar.

  • Bilinmeyen bir mefkure için hiçbir şey yapılmamalıdır.

  • Onun tek mefkuresi, iyi bir insan olabilmektir.

  • Geleceğe yönelik mefkurelerini her zaman başkaları ile paylaşırdı.

  • Öğrencilerine her zaman doğru mefkure koymalarını öğütlerdi.

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