Mefkure Ne Demek? Osmanlıca Mefkûre Kelimesinin Anlamı Nedir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Arapça kökenli bir sözcük olan mefkure kelimesi hakkında en çok merak edilen soru "mefkure ne demek" sorusudur. Bu kelimeyi Türkçe'ye kazandıran kişi ise 20. yüzyılın en etkili düşünce adamlarından Ziya Gökalp'tir. Mefkure kelimesi hakkında merak edilen sorular olan "Mefkure ne demek, anlamı nedir, cümle içinde kullanımı nasıldır?" sorularının yanıtlarını ve daha fazlasını bu yazımızda sizler için derledik.

Mefkure Ne Demek?

Kökeni Arapça olan ve bu dilden dilimize geçen bir kelime olan mefkure Türkçe'de "düşünülen şey ya da düşünce içerisinde varolay şey" anlamına gelir. Mefkure kelimesinin, Türk Dil Kurumu'na göre iki anlamı vardır; birincisi, teori ve fikir, ikincisi ise ülkü, amaçtır.

Mefkure kelimesi ile eş ve yakın anlamlı olan kelimeler şunlardır; ülkü, amaç, erek, hedef, matlap, maksat, dava. Genel olarak kişinin hayata geçirmek istediği düşünce ve en önemli amaç anlamında kullanılır.

Mefkure Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Mefkure kelimesinin cümle içerisinde kullanım örnekleri şu şekildedir: