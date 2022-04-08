Meğer Ki Nasıl Yazılır? TDK Anlamı İle Doğru Yazılışı Meğer Ki Mi, Meğerki Mi?

Meğer ki nasıl yazılır? Meğerki yazımı hakkındaki en doğru bilgiyi TDK'dan edinmek mümkündür. TDK'da bu kelimenin doğru yazımı merak edilmektedir. ''Meğerki - Meğer ki'' kelimesi kafa karışıklığına sebep olan kelimelerden bir tanesidir. İmla kurallarına uygun yazı yazmak isteyenler bu kelimenin doğru yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki ya Meğer ki kelimesinin doğru yazılışı hangisidir? Meğer ki mi? yoksa Meğerki mi? İşte Meğerki - Meğer ki nasıl yazılır sorusunun cevabı…

Meğer ki Nasıl Yazılır?

Kökeni Farsça'ya dayanan bu kelime, sanılanın aksine ''meğer ki'' olarak bilinir. Fakat TDK'daki anlamı ile ''Meğerki'' olarak belirlenmiştir. Meğerki kelimesi TDK'da en çok aranan kelimelerden biridir. Peki TDK'daki meğerki kelimesinin anlamı nedir? Meğerki kelimesinin TDK'nın güncel sitesinde bulunan anlamı;

''İstek veya emir kipinde olan ve biri diğerini engelleyecek durumda bulunan iki cümleyi birbirine bağlayan bir söz: Örneği; Bu iş bitmeyecek meğerki siz de yardım edesiniz.''

Meğerki kelimesinin doğru ve yanlış yazımını birer cümle ile özetleyelim.

Doğru: Ben bahçeye çiçekleri ekeceğini sanmıştım meğerki beni kandırmışsın.

Yanlış: İstediğim hediyeyi alacağını söylemişti meğer ki sadece beni bekletmek içinmiş.

Meğerki mi Meğer ki mi?

Kelimenin doğru kullanımı meğerki'dir. Meğer ki ve benzeri kelimelerin en önemli ortak özelliği, içlerinde bulunan ''ki''nin pasif ve işlevsiz olmasıdır.

MEĞERKİ - DOĞRU

MEĞER Kİ - YANLIŞ

Meğer kelimesi ile eş anlamlı sayılabilecek Meğerki kelimesi şu şekilde yazılır;

''Meğerki ben hiçbir şey bilmiyormuşum.''

Meğer ki Ayrı mı Yazılır Birleşik mi?

Kelimenin nasıl yazıldığı hep sorgulanır. Kelimenin meğerki mi yoksa meğer ki mi olarak yazıldığı hala kafa karışıklığına sebep olmaktadır. Kelimenin doğru kullanımı Meğerki'dir. Sonunda ''ki'' olan ''meğerki'' kelimesi ayrı değil, birleşik yazılır. Meğerki kelimesinde bulunan ''ki'' kalıplaşmış bağlaç olduğu için bitişik yazılır.

Meğerki kelimesi hiç beklenmedik, düşünülmeyen, detaylı durumları ve umulmadık durumları anlatmak için kullanılır. Kökü Farsça'ya dayanan ''meğerki'' kelimesinin kökeni meger+ki kökünden gelir ve telaffuzu ise ''me'ğerki'' olarak bilinir.