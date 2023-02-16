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Giriş Tarihi: 16.2.2023 11:39 Son Güncelleme: 16.2.2023 11:39

Mehlika Ne Demek? Mehlika Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Mehlika ne demek sorusu, bu kelimeyi ilk kez duyan kişilerin yanıtını internet üzerinden aradığı sorulardandır. Genellikle kız ismi olarak duyduğumuz bu kelimeyi bebeklerine koymak isteyenler kişiler bulunur. Hem isim olarak hem de kelime olarak mehlika kelimesinin anlamını bilmek isteyenler “Mehlika ne anlama gelir, cümle içinde kullanımı nasıldır?” gibi soruların yanıtını merak ediyor. İşte “mehlika” kelimesi hakkında merak edilen tüm detaylar…

Mehlika Ne Demek? Mehlika Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Mehlika kelimesi, günlük hayatımızda genellikle kız çocuklarında isim olarak duysak da bazı eski eserlerde ve şiirlerde karşımıza çıkar. Farklı bir kelime olması, aşina olmamamız nedeni ile bu kelime duyulduğunda akla ilk gelen soru "Mehlika ne demek?" sorusu olmuştur. Bu sorulara ek olarak mehlika kelimesi hakkında merak edilen diğer sorular "Mehlika ne anlama gelir, mehlika kelimesinin kökeni ve etimolojisi nedir?" şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Mehlika Ne Demek?

Mehlika, genellikle kız çocukları için tercih edilen bir isim olarak karşımıza çıkar. Mehlika kelimesinin kökeni Farsça'ya dayanmaktadır. Farsça'dan Türkçe'ye geçmiştir. Bu kelime günlük hayatımızda konuşma içerisinde karşımıza çıkmasa da isim olarak duyduğumuz bir kelimedir. Bu kelimenin kökeni; "mah/ meh" yani "ay" ve "lika" yani "yüz/ çehre" kelimelerinin birleşimi şeklindedir. Anlamı şu şekilde karşımıza çıkar:

  • Yüzü ay gibi olan, ay yüzlü kadın, güzel kadın.

  • Sevgili

Mehlika Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Günlük hayatta isim olarak duyulan bu kelime bazı eserlerde, şiirlerde de karşımıza çıkabilir. Bu kelimenin cümle içerisinde kullanma örnekleri şu şekildedir:

  • Gehî toprağa eyler hikmetin bin mehlikā pinhan / Gehî sun'un kılar topraktan bin mehlikā peydâ -Fuzuli

  • Mehlikam, senin yüzün geceyi aydınlatır ayı kıskandırır.

  • Hurşîde baksa gözleri halkın dola gelir / Zîrâ görünce hâtıra ol mehlikā gelir. -Baki.

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Mehlika Ne Demek? Mehlika Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
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