Mehlika Ne Demek? Mehlika Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Mehlika kelimesi, günlük hayatımızda genellikle kız çocuklarında isim olarak duysak da bazı eski eserlerde ve şiirlerde karşımıza çıkar. Farklı bir kelime olması, aşina olmamamız nedeni ile bu kelime duyulduğunda akla ilk gelen soru "Mehlika ne demek?" sorusu olmuştur. Bu sorulara ek olarak mehlika kelimesi hakkında merak edilen diğer sorular "Mehlika ne anlama gelir, mehlika kelimesinin kökeni ve etimolojisi nedir?" şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Mehlika Ne Demek?

Mehlika, genellikle kız çocukları için tercih edilen bir isim olarak karşımıza çıkar. Mehlika kelimesinin kökeni Farsça'ya dayanmaktadır. Farsça'dan Türkçe'ye geçmiştir. Bu kelime günlük hayatımızda konuşma içerisinde karşımıza çıkmasa da isim olarak duyduğumuz bir kelimedir. Bu kelimenin kökeni; "mah/ meh" yani "ay" ve "lika" yani "yüz/ çehre" kelimelerinin birleşimi şeklindedir. Anlamı şu şekilde karşımıza çıkar:

Yüzü ay gibi olan, ay yüzlü kadın, güzel kadın.

Sevgili

Mehlika Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Günlük hayatta isim olarak duyulan bu kelime bazı eserlerde, şiirlerde de karşımıza çıkabilir. Bu kelimenin cümle içerisinde kullanma örnekleri şu şekildedir: