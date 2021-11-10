Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı telif ödülünü hangi kuruma bağışlamıştır?

Mehmet Akif İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı dönemde çok büyük sıkıntılar çekse de para ödülünü yine de kabul etmez. Öyle ki mecliste İstiklal Marşı'nın okunacağı gün yakın arkadaşının paltosunu ödünç almıştır. Tüm bu imkansızlıklara ve zorluklara rağmen ödülü, fakir Müslüman kadın ve çocuklarına meslek öğretip fakirliklerine son verme çabası içinde olan Darul Mesai adlı hayır kuruluşuna bağışlamıştır.

Mehmet Akif Ersoy ''Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın'' duasını ederek milli marşı milletine armağan etmiştir. Hatta 7 eserinden oluşan Safahat kitabında İstiklal Marşı'na yer vermeyip ''İstiklal Marşı'nı milletime hediye ettim. O milletindir, benimle alakası kesilmiştir'' diyecek kadar koca yüreklidir. Bu yazımızda böyle önemli bir şair olan Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'ndan kazandığı ödülü ne yaptığına ve İstiklal Marşı telif ödülünü hangi kuruma bağışladığına değineceğiz.

MEHMET AKİF ERSOY İSTİKLAL MARŞINDAN KAZANDIĞI ÖDÜLÜ NE YAPTI?

Mehmet Akif Ersoy başlangıçta sırf para ödülü yüzünden yarışmaya katılmamış olsa da dönemim Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey ve yakın arkadaşı Hasan Basri'nin ısrarı ve hatırıyla yarışmaya katılır. Milli marş yarışmasını İstiklal Marşı adlı şiiriyle kazanan yazarımız Mehmet Akif Ersoy para ödülünü almak istemez. Yarışmanın şartı olduğu için almak zorunda olduğunu öğrenince de marşı Türk milletine armağan ederek para ödülünü de bir hayır kurumuna bağışlar.

MEHMET AKİF ERSOY İSTİKLAL MARŞI TELİF ÖDÜLÜNÜ HANGİ KURUMA BAĞIŞLAMIŞTIR?

Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı yazmasıyla kazandığı ödülü Darül Mesai adlı bir yardım kuruluşuna bağışlamıştır.

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