Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı Neden Yazmıştır? İstiklal Marşı’nın Yazılış Nedenleri Nelerdir?

Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı şiir milli marşımız kabul edildi. Milli Marşı'mızın şairi, yazdığı şiiri Türk milletine armağan etti. Öyle ki eserlerini topladığı kitabında İstiklal Marşı'na yer vermedi. Bu yazımızda şanlı bir öyküsü olan ve bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı'nın yazılma sebeplerine ve yazarı Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı neden yazdığına değineceğiz.

Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı Neden Yazmıştır?

Kurtuluş Savaşı döneminde halk birçok kayıp vermiş ve tekrar ayağa kalkmakta zorlanmaya başlamıştı. Ülkedeki her insanın mücadeleye katılması ve Türk ordusunun cephelerde savaşırken inancını ve cesaretini taze tutması gerekiyordu. Ancak bu, yaşanan kayıplar ve yorgunluktan pek mümkün olmuyordu. Milli bilincin ortaya çıkması için İstiklal Marşı yazıldı.

Mehmet Akif Ersoy, Türk halkının inancını ve cesaretini tazelemek, milletine bağımsızlık ruhunu katmak için İstiklal Marşı'nı yazdı. 'Kahraman Ordumuza' adını verdiği şiir TBMM'de İstiklal Marşı olarak kabul edildi.

İstiklal Marşı Niçin Yazılmıştır?

Milli mücadele döneminde Türk askerini ve halkını yüreklendirmek, savaşlarda yorulan millete moral vermek amacıyla yazılan İstiklal Marşı milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında çok önemli bir yere sahiptir.

Günümüzde hala okunduğunda tüylerimizi diken diken eden ve bağımsızlığın kolay kazanılmadığını bize hatırlatan bu marş eskiden sağlanması istenen etkiyi hala daha sağlamaya devam etmektedir. Savaşlarda en önemli faktörlerden birisi psikolojidir. Bu yüzden Türk milletinin bağımsızlık tutkusuyla, özgürlüğüne dört elle sarılması ve güç kazanması için İstiklal Marşı yazılmıştır.

İSTİKLAL MARŞI OKUNUŞU - İstiklal Marşı 10 Kıtası Sözleri, Anlamı Bestesi Ve Yazılışı